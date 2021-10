Raed Arafat, despre Ordinul care suspendă internările: Ni s-a spus că nu trebuie publicat în Monitorul Oficial. Îmi pare rău că nu e în concordanță cu Constituția (VIDEO)

Raed Arafat a anunțat, în data de 4 octombrie, că managerii instituțiilor medicale cu paturi vor suspenda internările pentru intervențiile chirurgicale ce nu reprezintă urgențe. Decizia a fost luată ăn baza unui ordin, având în vedere creșterea alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19.

În acest context, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, precizânt într-un comunicat de presă faptul că dreptul cetățenilor la asistență medicală în unitățile sanitare nu poate fi îngrădit, având în vedere că pentru aceștia nu există decât opțiune efectuării consultațiilor și a actelor medicale în mediul privat.

Mai mult decât atât, Avocatul Poporului a precizat faptul că în situația în care suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale se va realiza prin act administrativ (ordin), emis de un organ administrativ fără personalitate juridică (Departamentul pentru Situații de Urgență), sau prin ordin al ministrului sănătății, acest lucru este neconstituțional și nelegal în măsura în care permite dispunerea unor măsuri de restrângere a exercițiului dreptului persoanelor de a beneficia de asistență medicală în unitățile sanitare de stat.

Raed Arafat, declarații cu privire la ordinul ce suspendă internările

Miercuri seara, după ședința de Guvern, șeful DSU a răspuns Avocatului Poporului cu privire la Ordinul ce suspendă internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente și la aspectele legale ale acestuia.

Raed Arafat a precizat că i s-a spus că acest ordin nu trebuie publicat în Monitorul Oficial.

„Este un ordin care este publicat deja pe toate site-urile de mass media şi peste tot. Nu face parte din ordinele care ni s-a spus că trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial. Plus, este un ordin de management şi de triaj într-o situaţie de dezastru şi, îmi pare foarte rău, dacă medicina de dezastre nu este în concordanţă cu Constituţia, eu, ca medic, până mi se spune să mă opresc, din cauza Constituţiei, trebuie să respect salvarea vieţii şi principiile pe care le-am învăţat în acest domeniu”, a declarat Raed Arafat, după ședința de Guvern de miercuri.

Totodată, Arafat a fost întrebat cum vede faptul că pacienții ar putea ataca în contencios administrativ acest ordin, șeful DSU a precizat că va merge în fața instanței și va explica și acolo motivele pe care le-a avut în vedere atunci când l-a emis.

„Normal, este dreptul oricăruia să se îndrepte în justiţie. Vom explica în justiţie ce am făcut. Sperăm să înţeleagă lumea. Medicina are reguli şi principii. Cine vrea să vadă ce am aplicat – dacă respectă principiile internaţionale ale medicinei şi, mai ales, ale situaţiilor de dezastre medicale – o să înţeleagă că nu am ieşit deloc din normalitate şi din ce s-ar face în orice ţară”, a declarat șeful DSU.

Arafat a ținut să precizeze că prin acest Ordin, prin care sunt suspendate intervențiile chirurgicale ce nu sunt urgențe, pe o perioadă de 30 de zile, a fost transmis spitalelor și s-a declarat dezamăgit de faptul că există comentarii cu privire la ordin doar în baza titlului său.