Raed Arafat, șeful , a făcut primele declarații oficiale după explozia puternică produsă în Sectorul 5, București. Secretarul de stat a confirmat că deflagrația a deteriorat grav structura blocului situat pe Calea Rahovei, afectând stabilitatea clădirii. El a precizat că explozia a provocat prăbușirea parțială a fațadei imobilului, generând panică printre locatari și trecători. „După cum se știe, a fost o explozie serioasă care a avariat blocul și a rănit mai multe persoane”, a declarat Arafat.

Ce spune Raed Arafat după explozia din Rahova

„Au fost mobilizate forțele, la nivelul Bucureștiului, pe linia incendii, căutare-salvare și medical. Planul roșu a fost declanșat. Forțele venind și de la pompieri SMURD și de la Ambulanță. A fost mobilizată de către Inspectoratul General, unitatea specială de căutare-salvare, care răspunde în situațiile de cutremur. Având în vedere că este o acțiune de căutare-salvare, și acum este în desfășurare o operațiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile de la etaje. Este o operațiune foarte riscantă, având în vedere că cei de la ISC, care au venit aici, de la Institutul de Stat în Construcții, au dat deja primul verdict: blocul este cu risc de colaps.

Motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă și oamenii ies din blocurile celelate pe ușile alternative din spatele blocurilor. Zona va rămâne închisă până când se va lua o decizie finală. Nu se poate intra în bloc. Nu se va putea intra pentru a recupera materiale, acte sau documente în acest moment, fiind considerat foarte periculos. Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv.

În continuare, după ce terminăm aici, situația va fi coordonată de inspectorul-șef al municipiului București și județului Ilfov si care, bineînțeles, va veni cu suplimentări prin comunicate și informări ce vor fi transmise atât la nivelul DSU, cât și la nivelul IGSU. Situația va dura aici, iar rugămintea noastră către populație și către dumneavoastră este să nu riscați să intrați în bloc și să nu intrați în zona cu risc, pentru că, dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde, iar persoanele aflate acolo pot deveni victime. Aceasta este rugămintea noastră către toți: să înțeleagă decizia experților, care este una fermă și justificată”, a declarat Raed Arafat.

Cum s-a desfășurat intervenția după explozia din Rahova