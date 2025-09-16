B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025

Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 15:40
Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Câte accidente cu trotinete electrice au avut loc în 2025
  2. Cine poartă vina pentru accidente
  3. Care sunt regulile legale pentru trotinetele electrice în România
  4. Cum procedează alte țări din Europa
  5. Ce soluții există pentru România
  6. Ce spun medicii despre consecințele accidentelor

Trotinetele electrice au devenit, în ultimii ani, o opțiune de transport extrem de populară în marile orașe din România. Rapiditatea, costurile reduse și faptul că pot fi închiriate la câteva clicuri pe telefon le-au transformat într-o alternativă atractivă la mașină sau transportul în comun. Totuși, această creștere spectaculoasă a utilizării lor aduce și o problemă majoră: accidentele rutiere.

Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Poliției Române, incidentele în care sunt implicate trotinetele electrice s-au înmulțit considerabil, unele soldându-se cu răniți grav sau chiar cu pierderi de vieți omenești, notează g4media.ro.

Câte accidente cu trotinete electrice au avut loc în 2025

Numerele sunt îngrijorătoare. Doar în primele șapte luni ale anului 2025 au fost raportate 1.500 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Cifra depășește deja bilanțul întregului an 2024, când Poliția a înregistrat 1.320 de cazuri. Aceasta arată că fenomenul nu mai este o excepție, ci o problemă reală de siguranță publică.

Mai mult, bilanțul tragic include și 7 decese până la finalul lunii iulie 2025, apropiindu-se de cele 9 vieți pierdute pe tot parcursul anului 2024. Numărul răniților este și el în creștere: 1.618 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în primele șapte luni din 2025, față de 1.353 pe tot parcursul anului trecut.

Cine poartă vina pentru accidente

Analiza polițiștilor arată că în peste 80% dintre cazuri, vina aparține conducătorilor de trotinete electrice. Mulți dintre aceștia ignoră regulile elementare de circulație, traversează pe unde nu trebuie, circulă pe trotuare sau depășesc viteza maximă admisă de lege. În plus, lipsa echipamentelor de protecție crește riscul ca o simplă căzătură să se transforme într-un accident grav.

Care sunt regulile legale pentru trotinetele electrice în România

Codul Rutier prevede câteva condiții esențiale pentru utilizarea trotinetelor electrice:

  • Vârsta minimă pentru conducere este de 14 ani;

  • Casca de protecție este obligatorie pentru minorii între 14 și 16 ani;

  • Transportul pasagerilor este interzis;

  • Circulația trebuie să se facă pe piste de biciclete, iar în lipsa acestora pe partea dreaptă a carosabilului, dar numai cu trotinete ce nu depășesc 25 km/h;

  • Circulația pe trotuar este complet interzisă.

Cu toate acestea, în practică, regulile sunt încălcate frecvent. În lipsa unor piste dedicate, mulți aleg trotuarele sau zonele pietonale, expunându-se pe ei și pe ceilalți la riscuri majore.

Cum procedează alte țări din Europa

România nu este singura țară confruntată cu valul accidentelor provocate de trotinete electrice. Mai multe state europene au luat măsuri mai stricte:

  • În Germania, trotinetele sunt interzise în zonele pietonale;

  • În Austria, ele sunt tratate exact ca bicicletele, cu aceleași obligații și sancțiuni;

  • În Danemarca, circulația trotinetelor electrice este interzisă pe timpul nopții;

  • În Paris, autoritățile au decis chiar interzicerea totală a trotinetelor electrice de închiriat, după ce numărul accidentelor crescuse alarmant.

Aceste măsuri arată cât de complicată este problema și cum fiecare stat caută soluții adaptate realității locale.

Ce soluții există pentru România

Specialiștii atrag atenția că soluția nu este neapărat interzicerea trotinetelor, ci reglementarea și educarea utilizatorilor. Campanii de informare, controale mai stricte și amenzi aplicate consecvent ar putea reduce numărul de accidente. În plus, investițiile în infrastructura de piste pentru biciclete și trotinete ar oferi alternative sigure, reducând tentația de a circula pe trotuar sau pe drumuri aglomerate.

Ce spun medicii despre consecințele accidentelor

Medicii de la unitățile de primiri urgențe atrag atenția că accidentele cu trotinete electrice nu trebuie tratate cu superficialitate. Spre deosebire de biciclete, trotinetele oferă mai puțină stabilitate și nu dispun de sisteme de protecție. Cele mai frecvente leziuni sunt traumatismele craniene, fracturile la nivelul brațelor și picioarelor și contuziile toracice. În lipsa unei căști sau a unui echipament minim, o simplă căzătură la viteze mici se poate transforma într-o problemă medicală gravă. Medicii recomandă utilizarea protecțiilor și, mai ales, respectarea regulilor de circulație.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
Eveniment
Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
Eveniment
FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
Eveniment
Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
Eveniment
Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
Eveniment
Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
Decizie greșită de la Casa de Pensii? Iată ce trebuie să facă urgent pensionarii
Eveniment
Decizie greșită de la Casa de Pensii? Iată ce trebuie să facă urgent pensionarii
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Eveniment
Clarificare de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate ilegal se sunt anulate la judecătorie
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Eveniment
Cum ajunge un fruct întreg într-o sticlă? Secretul metodei franțuzești (VIDEO)
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Eveniment
Trailerul filmului „Cravata Galbenă”, despre viața celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial (VIDEO)
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Eveniment
Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
Ultima oră
15:57 - Cum trebuie îngrijiți trandafirii în luna septembrie. Nutrienții care fac diferența și greșeala pe care trebuie să o eviți
15:51 - România poartă discuții cu Ucraina pentru producția comună de drone, a anunțat ministrul Apărării
15:36 - Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic
15:32 - Incredibil! S-a dus la medic pentru dureri de picior, însă ce au descoperit doctorii i-a schimbat viața pentru totdeauna
15:28 - A murit Robert Redford. Filmele celebre în care a jucat regretatul actor
15:05 - FineStore Virtuții, noul magazin din București unde băuturile fine și-au dat întâlnire cu prețurile corecte într-un spațiu impresionant
14:55 - Mihaela Bilic, despre fructele de sezon: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”. Care este porția recomandată
14:53 - Cum să reduci rapid cearcănele: trucuri simple și eficiente pe care le poți încerca acasă
14:50 - Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului
14:50 - Un mare producător auto anunță concedieri. Ford desființează aproximativ o mie de posturi în Europa