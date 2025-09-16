Accidentele cu trotinete electrice, în creștere alarmantă: bilanț sumbru pentru 2025

Trotinetele electrice au devenit, în ultimii ani, o opțiune de transport extrem de populară în marile orașe din România. Rapiditatea, costurile reduse și faptul că pot fi închiriate la câteva clicuri pe telefon le-au transformat într-o alternativă atractivă la mașină sau transportul în comun. Totuși, această creștere spectaculoasă a utilizării lor aduce și o problemă majoră: .

Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor Poliției Române, incidentele în care sunt implicate trotinetele electrice s-au înmulțit considerabil, unele soldându-se cu răniți grav sau chiar cu pierderi de vieți omenești, notează .

Câte accidente cu trotinete electrice au avut loc în 2025

Numerele sunt îngrijorătoare. Doar în primele șapte luni ale anului 2025 au fost raportate 1.500 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Cifra depășește deja bilanțul întregului an 2024, când Poliția a înregistrat 1.320 de cazuri. Aceasta arată că fenomenul nu mai este o excepție, ci o problemă reală de siguranță publică.

Mai mult, bilanțul tragic include și 7 decese până la finalul lunii iulie 2025, apropiindu-se de cele 9 vieți pierdute pe tot parcursul anului 2024. Numărul răniților este și el în creștere: 1.618 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în primele șapte luni din 2025, față de 1.353 pe tot parcursul anului trecut.

Cine poartă vina pentru accidente

Analiza polițiștilor arată că în peste 80% dintre cazuri, vina aparține . Mulți dintre aceștia ignoră regulile elementare de circulație, traversează pe unde nu trebuie, circulă pe trotuare sau depășesc viteza maximă admisă de lege. În plus, lipsa echipamentelor de protecție crește riscul ca o simplă căzătură să se transforme într-un accident grav.

Care sunt regulile legale pentru trotinetele electrice în România

Codul Rutier prevede câteva condiții esențiale pentru utilizarea trotinetelor electrice:

Vârsta minimă pentru conducere este de 14 ani;

Casca de protecție este obligatorie pentru minorii între 14 și 16 ani;

Transportul pasagerilor este interzis;

Circulația trebuie să se facă pe piste de biciclete, iar în lipsa acestora pe partea dreaptă a carosabilului, dar numai cu trotinete ce nu depășesc 25 km/h;

Circulația pe trotuar este complet interzisă.

Cu toate acestea, în practică, regulile sunt încălcate frecvent. În lipsa unor piste dedicate, mulți aleg trotuarele sau zonele pietonale, expunându-se pe ei și pe ceilalți la riscuri majore.

Cum procedează alte țări din Europa

România nu este singura țară confruntată cu valul accidentelor provocate de trotinete electrice. Mai multe state europene :

În Germania , trotinetele sunt interzise în zonele pietonale;

În Austria , ele sunt tratate exact ca bicicletele, cu aceleași obligații și sancțiuni;

În Danemarca , circulația trotinetelor electrice este interzisă pe timpul nopții;

În Paris, autoritățile au decis chiar interzicerea totală a trotinetelor electrice de închiriat, după ce numărul accidentelor crescuse alarmant.

Aceste măsuri arată cât de complicată este problema și cum fiecare stat caută soluții adaptate realității locale.

Ce soluții există pentru România

Specialiștii atrag atenția că soluția nu este neapărat interzicerea trotinetelor, ci reglementarea și educarea utilizatorilor. Campanii de informare, controale mai stricte și ar putea reduce numărul de accidente. În plus, investițiile în infrastructura de piste pentru biciclete și trotinete ar oferi alternative sigure, reducând tentația de a circula pe trotuar sau pe drumuri aglomerate.

Ce spun medicii despre consecințele accidentelor

Medicii de la unitățile de primiri urgențe atrag atenția că accidentele cu trotinete electrice nu trebuie tratate cu superficialitate. Spre deosebire de biciclete, trotinetele oferă mai puțină stabilitate și nu dispun de sisteme de protecție. Cele mai frecvente leziuni sunt traumatismele craniene, fracturile la nivelul brațelor și picioarelor și contuziile toracice. În lipsa unei căști sau , o simplă căzătură la viteze mici se poate transforma într-o problemă medicală gravă. Medicii recomandă utilizarea protecțiilor și, mai ales, respectarea regulilor de circulație.