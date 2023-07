Realitatea Plus este amenințată cu insolvența. CNA a aprobat schimbarea proprietarului

Licența Realitatea Plus, deținută de firma Geopol International, asociați fiind fundația lui Maricel Păcuraru și fiica sa, Alexandra, a trecut cu acordul CNA la un alt proprietar din aceeași familie, cu scopul de a scăpa licența de televiziune dintr-un proces de insolvență, potrivit .

CNA a aprobat schimbarea proprietarului de licență de la Realitatea Plus

CNA a aprobat, în ședința din 20 iunie, schimbarea proprietarului de licență pentru televiziunea de știri deținută de Maricel Păcuraru.

Deținătorul licenței Realitatea Plus, Geopol International, are datorii de peste 5 milioane lei și avea deschis un proces de insolvență. Datele de la Registrul Comerțului arată că firma a mers în pierdere din 2018, aproape an de an, de cel puțin câteva sute de mii de euro pe an.

Pe 9 mai, Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturile Conexe a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvență în cazul societății care operează Realitatea Plus. Pe 24 martie, aceeași organizație câștigase un proces de executare silită.

Primul termen de judecată a fost programat pentru 14 septembrie 2023.

„S-a aprobat cedarea licenței audiovizuale de la S.C. GEOPOL INTERNAȚIONAL (București) către SC PHG MEDIA INVEST SRL (București) pentru Realitatea Plus/Realitatea Plus HD din București .Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (dl. Răsvan Popescu nu a fost prezent în momentul votului)”, a anunțat CNA.

Noul acționar este firma PHG Media, care este deținută de Daniela Păcuraru.

Evz.ro spune că este vorba despre „o veche schemă” de eludare a datoriilor.

În 2019, Realitatea TV se închidea după o insolvență de șase ani în care nu a plătit niciun leu către stat. Astfel, potrivit evz.ro, bugetul de stat a rămas cu o gaură de 130 de milioane de lei, iar televiziunea a fost mutată, cu o nouă licență și cu aprobarea CNA, pe o altă firmă.