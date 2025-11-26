O pizzerie din Cluj a ajuns în atenția publicului după ce mai multe reclamații primite online s-au dovedit a fi fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale. Angajații au descoperit singuri anomaliile, analizând fotografiile trimise de clienți și observând detalii care nu puteau coincide cu realitatea din bucătărie. Situația a generat discuții în comunitate și a determinat localul să transmită un avertisment public.

Cum au descoperit angajații că fotografiile erau false

Reclamațiile au venit la distanță de câteva săptămâni, însă imaginile prezentate de un client nemulțumit erau identice, ceea ce a trezit primele suspiciuni. Pizzeria primise o fotografie cu o arsă, iar proprietarul a decis să returneze suma de 40 de lei, convins că ar putea fi o eroare punctuală. Totuși, când același client a revenit după aproape trei săptămâni cu aceeași poză, angajații au realizat că situația nu avea legătură cu activitatea lor și au început să investigheze mai atent cazul.

În paralel, o altă plângere făcea referire la prezența unor fire de păr în mâncare, însă și aceasta s-a dovedit imposibilă, deoarece bucătarul era chel, iar acest detaliu a devenit un element-cheie în identificarea falsului. Proprietarul a confirmat ulterior că și aceste imagini erau generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce a declarat proprietarul în legătură cu imaginile fabricate

Sebastian Șuteu, proprietarul pizzeriei, a povestit că ultimele luni au adus un val neașteptat de reclamații cu detalii improbabile, motiv pentru care a început să ceară dovezi foto de la clienți. Acesta a explicat că multe dintre imaginile primite aveau elemente imposibile, care nu se puteau regăsi în produsele preparate în local.

„Produsul când pleacă de la noi îl vedem, deci nu putem să dăm o pizza arsă. În ultimul timp, ultimele luni, două – trei luni, au început să apară tot mai multe reclamații. De exemplu, am avut cu fir de păr, am cerut poza de la client. Era un smoc de păr, de fapt, în burger. Era clar făcută cu AI-ul poza, având în vedere că bucătarul nostru e chel. Noi ne-am pus un semn de întrebare. Am pățit să ne trimită cineva o poză să spună că a primit o pizza arsă, și am spus dar eu am aceeași poză de din 7 noiembrie, deci era de 2 săptămâni jumătate trimisă. O aveam deja în telefon”, a afirmat Sebastian Șuteu, proprietarul pizzerei, potrivit digi24.ro.

După ce s-a lămurit că imaginile erau fabricate cu ajutorul , localul a decis să publice un mesaj de avertizare pe rețelele sociale, astfel încât și alte restaurante să fie atente la astfel de tentative. În comentarii, numeroși utilizatori au relatat situații similare, semn că fenomenul ar putea fi mai răspândit decât se credea. Pizzeria speră ca astfel de informări să îi ajute pe alți comercianți să evite problemele generate de imaginile trucate.