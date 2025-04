Recomandările medicului Vlad Ciurea: „Favorizează transmițătorii din creier și ajută procesele cerebrale”. Ce desert poate fi consumat zilnic

Profesorul Vlad Ciurea a recomandat câteva care „favorizează transmițătorii din și ajută procesele cerebrale”, scrie .

Despre ce este vorba

„Recomand o linguriță de zilnic. Recomand, de asemenea, puțină ciocolată. Dar nu ea cu adaosuri, însiropată cu zeci de miresme și alte lucruri. Ciocolata neagră. Foarte bune stimulatoare pentru creier sunt și semințele. Nu recomand zahăr, care este periculos pentru creier. Miere și fructe”, a spus medicul neurochirurg.

„Recomand pește slab și carne de curcan, cu puține calorii. Toate acestea favorizează transmițătorii din creier și ajută procesele cerebrale. Sunt cunoscute, dar e bine să le revedem din când în când”, a adăugat el.

Pe lângă acestea, trebuie să ținem cont și de alți factori pentru a ne menține creierul sănătos, avertizează medicul.

„Vrem să facem foarte multe lucruri într-o zi și nu reușim să le facem. Am văzut funcționari de bancă, am văzut doctori, care, în timp ce lucrează, răspund și la mesaje pe WhatsApp și pe mail. Toate acestea duc la scăderea puterii de concentrare. Trebuie să iau o decizie, am un dosar al unui pacient, trebuie să știu dacă se operează sau nu, care este cea mai bună metodă, trebuie să-l conving, să-i dau o părere competentă”, spune Vlad Ciurea.

„În acel moment, nu am nevoie nici să sune telefonul, nici să mă cheme cineva că este bunica pe stradă și nu știe ce are de făcut. Toate acestea te disipează și nu mai ai putere să te concentrezi. Neconcentrându-te, intri în panică. Este doar un pas spre agitație, stres și încă un pas spre un sindrom foarte frecvent astăzi, sindromul burnout, care arată oboseala nervoasă. Prea multe lucruri vrem să facem într-o zi!”, adaugă el, pentru Antena 3 CNN.