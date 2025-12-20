B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”

Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”

B1.ro
20 dec. 2025, 12:42
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Liana Arsene Sursa foto: INQUAM Photos /Gyozo Baghiu
Cuprins
  1. Cum a comentat Recorder apariția la Realitatea TV a Lianei Arsenie
  2. Legătura dintre Liana Arsenie și Realitatea TV
După dezvăluirile făcute de Record privind neregulile din Justiție, președința Curții de Apel București a oferit un interviu postului de televiziune Realitatea TV. Nu a comentat acuzațiile lansate de jurnaliști ori de judecătoarea Raluca Moroșanu, ci a lansat ea însăși un atac la adresa unei procuroare române. Record a comentat apariția publică a Lianei Arsenie la Realitatea TV, într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

Cum a comentat Recorder apariția la Realitatea TV a Lianei Arsenie

Recorder descrie apariția șefei Curții de Apel București la Realitatea TV drept „o mișcare simbolică”. În timpul unui scandal de proporții care vizează Justiția și după ce mai mulți magistrați au făcut publice neregulile de funcționare a Curții de Apel București, Liana Arsenie are o apariție publică în care nu face altceva decât să lanseze atacuri la adresa Laurei Codruța Kovesi. Nu comentează propriile acuzații de abuz, dar le reamintește pe cele aduse lui Kovesi, în prezent procuror-șef la Parchetul European.
„În mijlocul celei mai importante dezbateri despre starea Justiției purtată în ultimii ani, șefa Curții de Apel București face o mișcare simbolică: apare în prime-time la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care aceasta o conduce.
Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a refuzat să apară în documentarul Recorder pentru a explica acuzațiile conform cărora deciziile sale îi ajută pe cei inculpați în dosare de mare corupție să scape nepedepsiți. A organizat apoi o conferință de presă unde, după primele întrebări, a întors spatele și a plecat, refuzând în continuare să ofere explicații despre acuzațiile grave care i se aduc. Apoi, o judecătoare din subordinea sa a spus că Liana Arsenie le cere judecătorilor să fie omenoși cu inculpații și că „evaziunea fiscală nu prea există”.
Liana Arsenie nu ieșit public să combată aceste acuzații extrem de grave.
Arsenie a făcut, totuși, ceva. Ieri seară a primit în biroul său de la Curtea de Apel București o echipă Realitatea TV și a oferit un interviu despre abuzurile comise de Laura Codruța Kovesi în urmă cu zece ani. Nimic despre abuzurile de care e acuzată chiar ea, în prezent, și nici despre acuzațiile care spun că ar proteja infractorii”,

Legătura dintre Liana Arsenie și Realitatea TV

Recorder reamintește că Liana Arsenie a refuzat în repetate rânduri să răspundă la acuzațiile care i-au fost aduse. A refuzat să ofere un punct de vedere jurnaliștilor de la Record, dar și celor prezenți la conferința de presă organizată după lansarea documentarului. Acum însă, apare la Realitatea TV, un post de televiziune patronat de Maricel Păcuraru, un condamnat penal al cărui dosar urmează să ajungă la instituția pe care Liana Arsenie o conduce.
„Postul de televiziune Realitatea TV este patronat de Maricel Păcuraru, om de afaceri condamnat la închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani. Realitatea TV a fost amendată în repetate rânduri de CNA pentru dezinformare și l-a promovat constant pe Călin Georgescu, politician trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Situația este cu atât mai ciudată cu cât Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, are în prezent un dosar pe rolul Tribunalului București, instanță aflată în raza ierarhic inferioară a Curții de Apel București. Asta înseamnă că, la apel, dosarul patronului Realitatea TV va fi judecat de instanța condusă de Liana Arsenie, care a mers la televiziunea lui Păcuraru și a fost prezentată într-o lumină foarte favorabilă.
Am încercat să o contactăm pe Liana Arsenie pentru a comenta această situație, dar nu ne-a răspuns nici la telefon, nici la mesaje.
Tags:
Citește și...
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Eveniment
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Eveniment
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Eveniment
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă
Eveniment
Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă
Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”
Eveniment
Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”
Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
Eveniment
Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
Varza, aliatul surpriză al Europei culinare. De la nemți la unguri, rețete savuroase care au cucerit și bucătăria românească
Eveniment
Varza, aliatul surpriză al Europei culinare. De la nemți la unguri, rețete savuroase care au cucerit și bucătăria românească
Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime
Eveniment
Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime
Preparatul ideal pentru zilele de dezlegare: sarmalele de pește. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Preparatul ideal pentru zilele de dezlegare: sarmalele de pește. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)
Eveniment
Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)
Ultima oră
13:47 - Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
13:10 - Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
12:07 - Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
11:39 - Guvernul a alcătuit un comitet pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție. Decizia Executivului vine după dezvăluirile din documentarul Recorder
10:37 - Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”
09:59 - Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă
09:34 - Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
09:01 - Radu Marinescu recunoaște că există nereguli în modul de funcționare al Justiției din România: „Semne de întrebare serioase au fost ridicate de mult timp”
08:30 - Câți bani urmează să primească țara noastră prin PNRR. Ministrul Proiectelor Europene a făcut anunțul: „Aceasta este suma pe care o așteptăm să intre în contul României”
00:15 - Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”