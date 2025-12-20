După dezvăluirile făcute de Record privind neregulile din Justiție, președința Curții de Apel București a oferit un interviu postului de televiziune Realitatea TV. Nu a comentat acuzațiile lansate de jurnaliști ori de judecătoarea Raluca Moroșanu, ci a lansat ea însăși un atac la adresa unei procuroare române. Record a comentat apariția publică a Lianei Arsenie la Realitatea TV, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cum a comentat Recorder apariția la Realitatea TV a Lianei Arsenie

Recorder descrie apariția șefei la Realitatea TV drept „o mișcare simbolică”. În timpul unui scandal de proporții care vizează Justiția și după ce mai mulți magistrați au făcut publice neregulile de funcționare a Curții de Apel București, Liana Arsenie are o apariție publică în care nu face altceva decât să lanseze atacuri la adresa Laurei Codruța Kovesi. Nu comentează propriile acuzații de abuz, dar le reamintește pe cele aduse lui Kovesi, în prezent procuror-șef la Parchetul European.

„În mijlocul celei mai importante dezbateri despre starea Justiției purtată în ultimii ani, șefa Curții de Apel București face o mișcare simbolică: apare în prime-time la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care aceasta o conduce.

Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a refuzat să apară în documentarul Recorder pentru a explica acuzațiile conform cărora deciziile sale îi ajută pe cei inculpați în dosare de mare corupție să scape nepedepsiți. A organizat apoi o conferință de presă unde, după primele întrebări, a întors spatele și a plecat, refuzând în continuare să ofere explicații despre acuzațiile grave care i se aduc. Apoi, o judecătoare din subordinea sa a spus că Liana Arsenie le cere judecătorilor să fie omenoși cu inculpații și că „evaziunea fiscală nu prea există”.

Liana Arsenie nu ieșit public să combată aceste acuzații extrem de grave.

Arsenie a făcut, totuși, ceva. Ieri seară a primit în biroul său de la Curtea de Apel București o echipă Realitatea TV și a oferit un interviu despre abuzurile comise de în urmă cu zece ani. Nimic despre abuzurile de care e acuzată chiar ea, în prezent, și nici despre acuzațiile care spun că ar proteja infractorii”,

Legătura dintre Liana Arsenie și Realitatea TV

Recorder reamintește că Liana Arsenie a refuzat în repetate rânduri să răspundă la acuzațiile care i-au fost aduse. A refuzat să ofere un punct de vedere jurnaliștilor de la Record, dar și celor prezenți la conferința de presă organizată după lansarea documentarului. Acum însă, apare la Realitatea TV, un post de televiziune patronat de Maricel Păcuraru, un condamnat penal al cărui dosar urmează să ajungă la instituția pe care Liana Arsenie o conduce.

„Postul de televiziune Realitatea TV este patronat de Maricel Păcuraru, om de afaceri condamnat la închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani. Realitatea TV a fost amendată în repetate rânduri de CNA pentru dezinformare și l-a promovat constant pe Călin Georgescu, politician trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Situația este cu atât mai ciudată cu cât Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, are în prezent un dosar pe rolul Tribunalului București, instanță aflată în raza ierarhic inferioară a Curții de Apel București. Asta înseamnă că, la apel, dosarul patronului Realitatea TV va fi judecat de instanța condusă de Liana Arsenie, care a mers la televiziunea lui Păcuraru și a fost prezentată într-o lumină foarte favorabilă.