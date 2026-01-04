Premierul Ilie Bolojan a lansat un mesaj ferm privind reforma sistemului de pensionare, argumentând că presiunile bugetare și inechitățile actuale nu mai pot fi susținute. Potrivit șefului Guvernului, diferențele mari dintre domenii și pensionările timpurii afectează economia, serviciile publice și echitatea socială.

De ce consideră Guvernul inevitabilă apropierea de vârsta standard de pensionare

Ilie Bolojan susține că România se confruntă cu o presiune bugetară tot mai accentuată, amplificată de retrageri timpurii din activitate, inclusiv în sectoare-cheie ale statului. În acest context, premierul afirmă că este necesară o apropiere a vârstei de pensionare de pragul standard de 65 de ani, aplicabil tuturor domeniilor.

„Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani. Asta e valabil și pentru celelalte sisteme care se anticipat”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a explicat că menținerea actualelor excepții adâncește discrepanțele dintre categorii profesionale și creează o povară suplimentară pentru bugetul public. În opinia sa, echitatea socială presupune reguli similare pentru toți angajații, indiferent de instituție.

Cum afectează pensionările anticipate funcționarea instituțiilor publice

Premierul a oferit exemplul angajaților din , subliniind că experiența profesională atinge un vârf valoros în jurul vârstei de 50 de ani. Bolojan consideră că un polițist din structurile de investigații poate lucra eficient încă un deceniu, fără a exista justificări obiective pentru retragerea timpurie.

„Așa este în toată Europa. Nicăieri nu se pensionează oameni experimentați care nu sunt într-o situație de indisponibilitate fizică de a se face datoria mai repede”, a declarat premierul.

El a subliniat că pensionările anticipate slăbesc capacitatea instituțiilor de a furniza servicii de calitate și determină pierderi de expertiză greu de recuperat. În același timp, aceste practici accentuează dezechilibrele din economie și reduc numărul persoanelor active, relatează Capital.

Ce legătură există între reforma pensiilor și economia reală

a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător, respectiv scăderea constantă a numărului de oameni activi în economia reală. Premierul a precizat că România se află aproape de coada clasamentului european la acest capitol, situație care pune în pericol creșterea economică.

„Lucrurile trebuie făcute cât mai repede posibil, cu cât se fac cât mai repede posibil, cu atât echilibrarea sistemelor noastre se face mai repede. Noile generații se duc în economia reală, unde nu avem cu cine să lucrăm. E o problemă foarte serioasă pentru România, pentru că n-ai cum să ai o creștere economică sănătoasă dacă cei care lucrează în economie sunt foarte puțini.”

În viziunea premierului, apropierea vârstei de pensionare de standardul general reprezintă o condiție pentru servicii publice mai bune și o economie robustă. „Suntem pe penultimul loc în Europa, din punctul ăsta de vedere, vrem să avem o creștere economică, vrem să ne fie mai bine, atunci trebuie să fim în situația în care, din punct de vedere al unei morale sociale minimale, din punct de vedere a unei economii robuste, din punct de vedere a unor calități, a unor servicii publice, e nevoie ca să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard pentru toate domeniile”, a încheiat premierul.