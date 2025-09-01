Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză

Ghid util: ce intră în prețul afișat la închirieri auto, ce taxe pot apărea (aeroport, after-hours, depozit), cum eviți surprizele. Studiu de caz GCA: transparență totală.
Predarea și verificarea la startul închirierii: citește voucherul și condițiile locale.
Un preț afișat corect ar trebui să includă toate taxele obligatorii și să descrie clar politicile privind combustibilul, asigurările și eventualele răspunderi. Totuși, anumite elemente rămân opționale și pot schimba totalul dacă le adaugi ulterior:
În hub-urile aeriene, cererea mai mare poate influența disponibilitatea și prețul.
Preautorizarea blochează temporar o sumă pentru eventuale costuri (exces daune/combustibil). Nu e debitare efectivă, dar reduce disponibilul de pe card până la eliberare. Cere la retur confirmarea inițierii „release-ului” și păstrează documentele de predare.
Multe companii preferă cardul de credit pentru depozit (limite mai mari, gestionare de risc). Cardul de debit e des acceptat la plată; la depozit, politica poate diferi. Cardurile virtuale/fintech pot fi refuzate la POS fizic – verifică înainte.
În Cluj-Napoca, GCA practică o politică de transparență totală: prețul afișat este prețul final pentru perioada selectată, fără taxe ascunse. Elementele opționale (al doilea șofer, scaun copil, echipamente de sezon) sunt prezentate separat și adăugate doar dacă le bifezi.
Foto/video la preluare și retur: caroserie, jante, parbriz, interior, kilometraj și nivel combustibil.
Planifică din timp și verifică termenii pentru a rămâne la prețul din listare.
Pot plăti cu card de debit?
De obicei, da pentru plată; la depozit, unele companii preferă card de credit — verifică politica înainte.
Cât stă blocată preautorizarea?
Depinde de bancă și de tipul tranzacției; solicită la retur confirmarea inițierii „release-ului”.
„Full-to-full” e obligatoriu?
Nu, dar e cea mai frecventă politică; păstrează bonul pentru a evita costurile de alimentare.
Articol informativ. Politicile pot varia în funcție de companie, sezon și clasă auto — verifică mereu condițiile din rezervarea ta.