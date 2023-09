Renumitul chitarist Al Di Meola a făcut infarct chiar în timpul unui concert la București

Celebrul artist Al Di Meola nu a mai putut finaliza concertul susținut miercuri seară la Arenele Romane din București, deoarece a făcut infarct și a fost dus de urgență la spital.

Al Di Meola a făcut infarct pe o scenă din Bucureşti

Se pare că în timpul concertului, Al Di Meola a făcut infarct și a fost dus de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni. Acesta fost operat imediat după miezul noptii și i s-au montat patru stenturi la inimă.

În prezent, potrivit medicilor, starea sa este stabilă. De asemenea, artistul american este internat într-o rezervă a secției de Cardiologie a spitalului, notează .

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola – născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 – s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.