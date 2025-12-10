Starea de alertă instituită în comuna Praid continuă să atragă atenția publică, în condițiile în care situația Salinei Praid rămâne critică, iar autoritățile locale și centrale încearcă să limiteze efectele unui fenomen care evoluează constant. Decizia recentă de prelungire a măsurilor speciale reflectă amploarea riscurilor și presiunea tot mai mare asupra instituțiilor care gestionează această criză.

De ce a fost prelungită starea de alertă în comuna Praid

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a decis extinderea stării de alertă pentru încă 30 de zile, după ce salina a continuat să fie afectată de infiltrarea apelor pârâului Corund. Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, măsura se aplică începând cu data de 10 decembrie și este valabilă până pe 8 ianuarie 2026.

Prefectura Harghita a precizat că prelungirea regimului de alertă este necesară pentru menținerea siguranței perimetrului minier, în condițiile în care lucrările de protecție și monitorizare trebuie să continue fără întrerupere. Decizia presupune mobilizarea forțelor implicate, restricționarea accesului publicului în zona afectată și pregătirea intervențiilor de sprijin pentru gospodăriile aflate în aval, dacă situația o va impune.

Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului

Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – , CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” monitorizează constant parametrii hidrologici și starea terenului. Supravegherea este necesară într-un perimetru în care infiltrațiile din subteran au fost observate încă din luna mai, atunci când a fost instituită pentru prima dată starea de alertă.

Ulterior, după ce apa râului Corund a inundat salina la sfârșitul lunii mai, măsurile temporare au fost prelungite lunar, situația evoluând în mod imprevizibil. Autoritățile locale au menținut atenția asupra stabilității tavanului minei și asupra potențialelor efecte asupra comunității.

Ce a transmis ministrul Mediului despre viitorul salinei

, Diana Buzoianu, a făcut declarații tranșante în luna iulie, afirmând că „salina Praid nu mai poate fi salvată”. În discuțiile purtate cu experții, a rezultat că problema majoră nu mai este dacă tavanul se va prăbuși, ci momentul în care acest lucru se va produce și rapiditatea evoluției.

Ea a explicat: „Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut că exact în ziua în care am mers noi acolo s-a prăbuşit o parte din tavan.

Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită. Acolo au fost foarte multe instituţii care au aşteptat să se întâmple dezastrul. Realitatea este că am văzut inclusiv declaraţiile cu castorii. Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ‘Nu e vina noastră’. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp”, a declarat Diana Buzoianu, conform hotnews.ro.

Ce responsabilități indică analiza ministrului asupra gestionării riscului

Ministrul a subliniat că salina era afectată încă din februarie 2023, când s-a produs o inundație majoră, iar planul de management de risc elaborat de Apele Române indica un nivel moderat de pericol. „Deci, asta pot să zic doar pe Apele Române. Nu mai intrăm pe ce s-a întâmplat cu Salrom, cu ce s-a întâmplat cu Conversmin, cu ANRM-ul. Deci toate autorităţile acestea, de fapt, au aşteptat să se întâmple dezastrul”, a spus .

Ea a menționat că autoritățile încearcă în prezent să asigure apă potabilă către Târnăveni în regim de urgență: „Noi, astăzi, suntem în punctul în care încercăm să aducem apă cât mai rapid, pe termen scurt, imediat, la Târnăveni. Apă potabilă”.