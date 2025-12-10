B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului

Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului

Iulia Petcu
10 dec. 2025, 17:58
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 28 mai 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. De ce a fost prelungită starea de alertă în comuna Praid
  2. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
  3. Ce a transmis ministrul Mediului despre viitorul salinei
  4. Ce responsabilități indică analiza ministrului asupra gestionării riscului

Starea de alertă instituită în comuna Praid continuă să atragă atenția publică, în condițiile în care situația Salinei Praid rămâne critică, iar autoritățile locale și centrale încearcă să limiteze efectele unui fenomen care evoluează constant. Decizia recentă de prelungire a măsurilor speciale reflectă amploarea riscurilor și presiunea tot mai mare asupra instituțiilor care gestionează această criză.

De ce a fost prelungită starea de alertă în comuna Praid

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a decis extinderea stării de alertă pentru încă 30 de zile, după ce salina a continuat să fie afectată de infiltrarea apelor pârâului Corund. Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, măsura se aplică începând cu data de 10 decembrie și este valabilă până pe 8 ianuarie 2026.

Prefectura Harghita a precizat că prelungirea regimului de alertă este necesară pentru menținerea siguranței perimetrului minier, în condițiile în care lucrările de protecție și monitorizare trebuie să continue fără întrerupere. Decizia presupune mobilizarea forțelor implicate, restricționarea accesului publicului în zona afectată și pregătirea intervențiilor de sprijin pentru gospodăriile aflate în aval, dacă situația o va impune.

Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului

Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” monitorizează constant parametrii hidrologici și starea terenului. Supravegherea este necesară într-un perimetru în care infiltrațiile din subteran au fost observate încă din luna mai, atunci când a fost instituită pentru prima dată starea de alertă.

Ulterior, după ce apa râului Corund a inundat salina la sfârșitul lunii mai, măsurile temporare au fost prelungite lunar, situația evoluând în mod imprevizibil. Autoritățile locale au menținut atenția asupra stabilității tavanului minei și asupra potențialelor efecte asupra comunității.

Ce a transmis ministrul Mediului despre viitorul salinei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut declarații tranșante în luna iulie, afirmând că „salina Praid nu mai poate fi salvată”. În discuțiile purtate cu experții, a rezultat că problema majoră nu mai este dacă tavanul se va prăbuși, ci momentul în care acest lucru se va produce și rapiditatea evoluției.

Ea a explicat: „Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut că exact în ziua în care am mers noi acolo s-a prăbuşit o parte din tavan.

Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită. Acolo au fost foarte multe instituţii care au aşteptat să se întâmple dezastrul. Realitatea este că am văzut inclusiv declaraţiile cu castorii. Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ‘Nu e vina noastră’. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp”, a declarat Diana Buzoianu, conform hotnews.ro.

Ce responsabilități indică analiza ministrului asupra gestionării riscului

Ministrul a subliniat că salina era afectată încă din februarie 2023, când s-a produs o inundație majoră, iar planul de management de risc elaborat de Apele Române indica un nivel moderat de pericol. „Deci, asta pot să zic doar pe Apele Române. Nu mai intrăm pe ce s-a întâmplat cu Salrom, cu ce s-a întâmplat cu Conversmin, cu ANRM-ul. Deci toate autorităţile acestea, de fapt, au aşteptat să se întâmple dezastrul”, a spus Diana Buzoianu.

Ea a menționat că autoritățile încearcă în prezent să asigure apă potabilă către Târnăveni în regim de urgență: „Noi, astăzi, suntem în punctul în care încercăm să aducem apă cât mai rapid, pe termen scurt, imediat, la Târnăveni. Apă potabilă”.

Tags:
Citește și...
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Eveniment
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Eveniment
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Eveniment
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
Eveniment
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
De ce companiile aleg un spatiu productie București aproape de infrastructura principală și ce avantaje oferă halele moderne
Eveniment
De ce companiile aleg un spatiu productie București aproape de infrastructura principală și ce avantaje oferă halele moderne
World Class Guide: Înotul – antrenamentul complet pentru un metabolism accelerat și o postură echilibrată
Eveniment
World Class Guide: Înotul – antrenamentul complet pentru un metabolism accelerat și o postură echilibrată
David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
Eveniment
David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
Eveniment
O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Eveniment
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației
Eveniment
Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației
Ultima oră
19:11 - Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
18:59 - Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
18:42 - Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
18:21 - Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
18:19 - Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
17:55 - Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
17:53 - Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
17:28 - Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
17:24 - Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
17:09 - Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”