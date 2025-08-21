Coronation Quiche, un preparat inspirat din bucătăria clasică englezească, poate scoate orice masă cu prietenii sau familia din anonimat. Rețeta de tartă sărată a apărut în primăvara anului 2023, cu ocazia încoronării Regelui Charles al III-lea.

Cuprins:

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă Cum se prepară Cum a apărut această rețetă

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă

Ingrediente pentru aluatul fraged (poți folosi și aluat cumpărat)

125 g făină albă;

un praf de sare;

25 g unt rece, tăiat cubulețe;

25 g untură (sau tot unt);

2 linguri lapte.

Ingrediente pentru umplutură

125 ml ;

175 ml smântână lichidă pentru gătit;

2 ouă mari;

1 lingură ierburi aromatice tocate (tarhon proaspăt sau uscat, pătrunjel, etc.);

100 g cheddar rasă;

180 g spanac (opărit, scurs bine și tocat);

60 g fasole fava (sau edamame/fasole verde tăiată).

Cum se prepară

Se începe cu prepararea aluatului. Într-un bol, se amestecă făina și sarea. Ulterior, în același bol, se adaugă unt și untura și se frământă rapid, cu vârful degetelor, până compoziția ajunge să aibă o textură nisipoasă. Apoi, se toarnă laptele și se amestecă din nou, până când aluatul se leagă. Se formează o bilă, se învelește în folie alimentară și se lasă la rece 30 de minute.

După cele 30 de minute, se întinde aluatul pe o suprafață, presărată anterior cu făina. Odată aluatul întins, acesta se așază într-o formă de tartă (20 cm diametru), tapetând bine marginile. Mai apoi, se înțeapă baza cu o furculiță și se mai lasă la frigider încă 15 minute.

După ce au trecut cele 15 minute, peste aluatul pus în forma de tartă, se așază o hârtie de copt și greutăți (boabe de fasole/orez). Cu greutățile puse peste, aluatul se bagă la copt timp de 15 minute, în cuptorul preîncălzit la 190°C. Ulterior, se îndepărtează hârtia și greutățile și se mai coace 5 minute.

Până este gata aluatul, se pregătește și umplutura. Într-un bol, se bat ouăle, laptele și smântâna. Se adaugă ierburi, brânză rasă, spanac și fasole și se condimentează cu sare și piper, după gust.

Umplutura astfel obținută se toarnă peste aluatul precopt, iar mai apoi, tarta se mai bagă la cuptor timp de 25-30 de minute sau până când umplutura este fermă și ușor rumenită deasupra, la o temperatură de 180°C.

Cum a apărut această rețetă

Coronation Quiche a apărut în 2023 și este continuarea unei tradiții culinare a Casei Regale a Marii Britanii. În 1953, cu ocazia încoronării Reginei Elisabeta a II-a, a fost lansată o altă rețetă celebră, Coronation Chicken, un preparat rece, ce are la bază carne de pui cu sos curry și maioneză, potrivit .