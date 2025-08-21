B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rețeta cu care poți da gata și cel mai pretențios invitat. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

Rețeta cu care poți da gata și cel mai pretențios invitat. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

B1.ro
21 aug. 2025, 20:17
Rețeta cu care poți da gata și cel mai pretențios invitat. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Rețeta care va deveni rapid vedeta oricărei mese cu familia sau prietenii Sursă foto simbol: Freepik/ @wahyu_t

Coronation Quiche, un preparat inspirat din bucătăria clasică englezească, poate scoate orice masă cu prietenii sau familia din anonimat. Rețeta de tartă sărată a apărut în primăvara anului 2023, cu ocazia încoronării Regelui Charles al III-lea.

Cuprins:

  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă
  2. Cum se prepară
  3. Cum a apărut această rețetă

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă

Ingrediente pentru aluatul fraged (poți folosi și aluat cumpărat)

  • 125 g făină albă;
  • un praf de sare;
  • 25 g unt rece, tăiat cubulețe;
  • 25 g untură (sau tot unt);
  • 2 linguri lapte.

Ingrediente pentru umplutură

  • 125 ml lapte;
  • 175 ml smântână lichidă pentru gătit;
  • 2 ouă mari;
  • 1 lingură ierburi aromatice tocate (tarhon proaspăt sau uscat, pătrunjel, etc.);
  • 100 g brânză cheddar rasă;
  • 180 g spanac (opărit, scurs bine și tocat);
  • 60 g fasole fava (sau edamame/fasole verde tăiată).

 

Cum se prepară

Se începe cu prepararea aluatului. Într-un bol, se amestecă făina și sarea. Ulterior, în același bol, se adaugă unt și untura și se frământă rapid, cu vârful degetelor, până compoziția ajunge să aibă o textură nisipoasă. Apoi, se toarnă laptele și se amestecă din nou, până când aluatul se leagă. Se formează o bilă, se învelește în folie alimentară și se lasă la rece 30 de minute.

După cele 30 de minute, se întinde aluatul pe o suprafață, presărată anterior cu făina. Odată aluatul întins, acesta se așază într-o formă de tartă (20 cm diametru), tapetând bine marginile. Mai apoi, se înțeapă baza cu o furculiță și se mai lasă la frigider încă 15 minute.

După ce au trecut cele 15 minute, peste aluatul pus în forma de tartă, se așază o hârtie de copt și greutăți (boabe de fasole/orez). Cu greutățile puse peste, aluatul se bagă la copt timp de 15 minute, în cuptorul preîncălzit la 190°C. Ulterior, se îndepărtează hârtia și greutățile și se mai coace 5 minute.

Până este gata aluatul, se pregătește și umplutura. Într-un bol, se bat ouăle, laptele și smântâna. Se adaugă ierburi, brânză rasă, spanac și fasole și se condimentează cu sare și piper, după gust.

Umplutura astfel obținută se toarnă peste aluatul precopt, iar mai apoi, tarta se mai bagă la cuptor timp de 25-30 de minute sau până când umplutura este fermă și ușor rumenită deasupra, la o temperatură de 180°C.

Cum a apărut această rețetă

Coronation Quiche a apărut în 2023 și este continuarea unei tradiții culinare a Casei Regale a Marii Britanii. În 1953, cu ocazia încoronării Reginei Elisabeta a II-a, a fost lansată o altă rețetă celebră, Coronation Chicken, un preparat rece, ce are la bază carne de pui cu sos curry și maioneză, potrivit Click!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Copil de nouă ani din Olt, transportat în stare gravă la spital după ce a fost scos inconștient dintr-o piscină
Eveniment
Copil de nouă ani din Olt, transportat în stare gravă la spital după ce a fost scos inconștient dintr-o piscină
Bărbat din Timișoara, bătut crunt de trei frați, în plină stradă. De la ce a pornit conflictul violent
Eveniment
Bărbat din Timișoara, bătut crunt de trei frați, în plină stradă. De la ce a pornit conflictul violent
Puii pe care îi mâncăm sunt tot mai mari. Greutatea medie s-a mărit cu 400% în ultimele decenii, în timp ce intervalul de creștere a scăzut
Eveniment
Puii pe care îi mâncăm sunt tot mai mari. Greutatea medie s-a mărit cu 400% în ultimele decenii, în timp ce intervalul de creștere a scăzut
Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!
Eveniment
Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!
Vedetele care dețin hoteluri la malul mării micșorează prețurile la început de toamnă. Cât va costa cazarea din septembrie
Eveniment
Vedetele care dețin hoteluri la malul mării micșorează prețurile la început de toamnă. Cât va costa cazarea din septembrie
Pe cine dau vina rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1. Protecția Copilului: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18… Nu există”
Eveniment
Pe cine dau vina rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1. Protecția Copilului: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18… Nu există”
(VIDEO) Alina Pușcaș a făcut furori în mediul online cu o postare în care îl imita pe George „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”
Eveniment
(VIDEO) Alina Pușcaș a făcut furori în mediul online cu o postare în care îl imita pe George „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”
Experiența unui jurnalist grec într-un spital din București: „Astăzi îmi scot pălăria în fața României” (FOTO)
Eveniment
Experiența unui jurnalist grec într-un spital din București: „Astăzi îmi scot pălăria în fața României” (FOTO)
O familie de români, la un pas de tragedie în Grecia. Cum a reușit un sportiv să îi salveze de la înec
Eveniment
O familie de români, la un pas de tragedie în Grecia. Cum a reușit un sportiv să îi salveze de la înec
Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
Eveniment
Doi polițiști din Iași, acuzați de purtare abuzivă după ce au pus la pământ un bătrân. De ce l-au abordat pe bărbat
Ultima oră
22:39 - Copil de nouă ani din Olt, transportat în stare gravă la spital după ce a fost scos inconștient dintr-o piscină
22:27 - Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
22:18 - Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
22:02 - CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken
21:58 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
21:57 - Bărbat din Timișoara, bătut crunt de trei frați, în plină stradă. De la ce a pornit conflictul violent
21:42 - Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)
21:33 - Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
21:28 - Puii pe care îi mâncăm sunt tot mai mari. Greutatea medie s-a mărit cu 400% în ultimele decenii, în timp ce intervalul de creștere a scăzut
21:27 - Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!