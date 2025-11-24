B1 Inregistrari!
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă

Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă

B1.ro
24 nov. 2025, 18:20
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik
Cuprins
  2. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de cartofi țărănești cu ceapă
  3. Cum se pregătește această rețetă delicioasă

Pentru credincioșii români, această perioadă este marcată de Postul Crăciunului. Găsirea unor rețete care să țină cont de restricțiile alimentare nu este întocmai mai ușoară, iar uneori, preparatele necesită mult imp petrecut în bucătăriei. Nu este cazul și cazul rețetei de cartofi țărănești cu ceapă, care necesită doar câteva ingrediente simple și este gata în mai puțin de o oră. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de cartofi țărănești cu ceapă

Rețeta are la bază ingrediente simple pe care, fie le aveți deja în bucătărie, fie le puteți găsi la orice magazin din apropiere. Lista conține:

  • Un kilogram de cartofi;
  • 2 – 3 cepe albe sau roșii;
  • Sare;
  • Boia dulce;
  • Două linguri de ulei;
  • Opțional: puțin chimen.

Pentru decor va fi nevoie și de puțin pătrunjel verde tocat. După adunarea tuturor ingredientelor, putem da drumul la treabă.

Cum se pregătește această rețetă delicioasă

Primii doi pași presupun decojirea și spălarea cartofilor, potrivit Savori urbane . Aceștia se vor lăsa preț de câteva minute într-un bol cu apă rece, iar mai apoi vor fi dați prin răzătoare și lăsați într-o strecurătoare vreme de alte 10 minute. Între timp, se decojește și feliază ceapa, al doilea ingredient de bază al rețetei.

După cele 10 minute, se storc bine cartofii și se mută într-un bol, acolo unde vor fi amestecați cu boia și chimen. Peste amestec se pun și două linguri de ulei de floarea-soarelui, după care se amestecă, din nou, totul, cât mai bine posibil.

Următorul pas este pornirea cuptorul și setarea lui la 200 de grade, astfel încât să se preîncălzească. În acest timp, cartofii rași se așază într-o tavă, alături de ceapă. Cele două ingrediente trebuie amestecate bine, astfel încât orice îmbucătură să fie mixul perfect dintre arome.

Preparatul se va lăsa la cuptor timp de aproximativ 40 de minute. La final, se poate pune și puțin pătrunjel, care oferă nu doar un plus de culoare, ci și de savoare. Mâncarea se poate servi atât rece, cât și caldă.

