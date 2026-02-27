Chef Petrişor Tănase a dezvăluit o rețetă de post. Odată cu începutul Postului Paștelui, pe 23 februarie, multe familii își adaptează meniul zilnic, orientându-se către preparate fără carne, dar la fel de gustoase. Tradițiile culinare rămân importante, însă rețetele clasice sunt reinterpretate pentru a respecta perioada de post fără a pierde savoarea specifică.

În această perioadă, gospodinele caută alternative creative care să păstreze spiritul preparatelor românești, iar o rețetă sarmale de post devine alegerea perfectă pentru mesele în familie.

Cum pot deveni sarmalele de post vedeta meniului

Maestrul bucătar Petrișor Tănase propune o variantă vegană care reușește să surprindă chiar și persoanele obișnuite cu rețeta tradițională.

Potrivit bucătarului, cheia gustului stă în echilibrul condimentelor și în mici trucuri culinare care oferă profunzime preparatului, chiar și în absența cărnii.

Ce ingrediente sunt necesare pentru sarmalele de post, potrivit lui Petrişor Tănase

Pentru umplutură:

1 cană de orez

1 ceapă medie, tocată fin

2 linguri ulei de măsline

2 căni de apă

1 pumn generos de stafide

Sare și piper, după gust

Cimbru

Busuioc

Pentru fierbere:

Foi de varză murată sau frunze de viță

Borș

Puțin vin alb sec

1–2 linguri bulion

Foi de dafin (pentru varză)

Mărar (pentru frunze de viță)

Care este modul corect de preparare

Prepararea începe prin călirea ușoară a cepei împreună cu , uleiul și apa, timp de câteva minute, până când aromele încep să se combine, potrivit . Ulterior se adaugă stafidele și lichid suplimentar, lăsând compoziția să fiarbă lent până când orezul devine potrivit pentru umplutură.

După condimentare, amestecul se lasă la răcit, apoi este folosit pentru umplerea foilor de varză sau a frunzelor de viță. Sarmalele se așază compact în oală și se acoperă cu apă, borș și puțin vin alb sec.

Spre final, se adaugă bulionul, iar preparatul este introdus la cuptor aproximativ 30 de minute pentru a intensifica aromele și pentru o ușoară rumenire.

La servire, se completează gustul cu mărar sau foi de dafin, în funcție de varianta aleasă.

„Cimbrul, sarea și piperul sunt baza pentru un gust autentic. Poftă bună!”, concluzionează bucătarul.

În ultimii ani, preparatele vegane au devenit tot mai apreciate inclusiv în afara perioadelor de Post, fiind considerate opțiuni mai ușoare și echilibrate. Specialiștii în nutriție recomandă diversificarea meniului în timpul postului, pentru un aport nutritiv corect.