B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie

Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie

Ana Maria
27 feb. 2026, 19:59
Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
Sursa foto: Facebook / @Petrişor Tănase
Cuprins
  1. Cum pot deveni sarmalele de post vedeta meniului
  2. Ce ingrediente sunt necesare pentru sarmalele de post, potrivit lui Petrişor Tănase
  3. Care este modul corect de preparare

Chef Petrişor Tănase a dezvăluit o rețetă de post. Odată cu începutul Postului Paștelui, pe 23 februarie, multe familii își adaptează meniul zilnic, orientându-se către preparate fără carne, dar la fel de gustoase. Tradițiile culinare rămân importante, însă rețetele clasice sunt reinterpretate pentru a respecta perioada de post fără a pierde savoarea specifică.

În această perioadă, gospodinele caută alternative creative care să păstreze spiritul preparatelor românești, iar o rețetă sarmale de post devine alegerea perfectă pentru mesele în familie.

Cum pot deveni sarmalele de post vedeta meniului

Maestrul bucătar Petrișor Tănase propune o variantă vegană care reușește să surprindă chiar și persoanele obișnuite cu rețeta tradițională.

Potrivit bucătarului, cheia gustului stă în echilibrul condimentelor și în mici trucuri culinare care oferă profunzime preparatului, chiar și în absența cărnii.

Ce ingrediente sunt necesare pentru sarmalele de post, potrivit lui Petrişor Tănase

Pentru umplutură:

  • 1 cană de orez

  • 1 ceapă medie, tocată fin

  • 2 linguri ulei de măsline

  • 2 căni de apă

  • 1 pumn generos de stafide

  • Sare și piper, după gust

  • Cimbru

  • Busuioc

Pentru fierbere:

  • Foi de varză murată sau frunze de viță

  • Borș

  • Puțin vin alb sec

  • 1–2 linguri bulion

  • Foi de dafin (pentru varză)

  • Mărar (pentru frunze de viță)

Care este modul corect de preparare

Prepararea începe prin călirea ușoară a cepei împreună cu orezul, uleiul și apa, timp de câteva minute, până când aromele încep să se combine, potrivit Click!. Ulterior se adaugă stafidele și lichid suplimentar, lăsând compoziția să fiarbă lent până când orezul devine potrivit pentru umplutură.

După condimentare, amestecul se lasă la răcit, apoi este folosit pentru umplerea foilor de varză sau a frunzelor de viță. Sarmalele se așază compact în oală și se acoperă cu apă, borș și puțin vin alb sec.

Spre final, se adaugă bulionul, iar preparatul este introdus la cuptor aproximativ 30 de minute pentru a intensifica aromele și pentru o ușoară rumenire.

La servire, se completează gustul cu mărar sau foi de dafin, în funcție de varianta aleasă.

Cimbrul, sarea și piperul sunt baza pentru un gust autentic. Poftă bună!”, concluzionează bucătarul.

În ultimii ani, preparatele vegane au devenit tot mai apreciate inclusiv în afara perioadelor de Post, fiind considerate opțiuni mai ușoare și echilibrate. Specialiștii în nutriție recomandă diversificarea meniului în timpul postului, pentru un aport nutritiv corect.

Tags:
Citește și...
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
Eveniment
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Eveniment
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Eveniment
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC
Eveniment
Alertă alimentară! Carne cu mucegai și legume stricate pe rafturile magazinelor au fost găsite de ANPC
Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
Eveniment
Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Eveniment
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
Eveniment
Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
Eveniment
Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
Eveniment
Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
Eveniment
Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
Ultima oră
21:19 - OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
21:18 - Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
21:01 - Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
20:48 - Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
20:43 - Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
20:37 - Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
20:34 - Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: „Mă surprinde. Mi se pare o manevră”. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)
20:08 - Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
19:54 - VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
19:34 - Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)