Revine carantina de noapte în România! În ce zonă? Iată vinovaţii: şoferii de TIR care au venit acasă infectaţi, nunţile, botezurile şi cununiile

Previziunile specialiştilor se adeveresc, încet-încet. Odată cu venirea toamnei şi întoarcrea oamenilor la locurile de muncă, a început să crească şi rata de infectare. În două localităţi din Bistriţa-Năsăud, Şieu-Măgheruş şi Nuşeni, a atins pragul de 4 la mia de locuitori, ceea ce înseamnă că a fost instaurată carantina de noapte.

Aşadar, acestea sunt primele unităţi administrativ-teritoriale unde vor fi impuse restricţii de circulaţie începând cu sfârşitul acestei săptămâni, în intervalul orar 20,00 – 5,00.

Ce alte restricţii s-au impus?

Restricţiile au fost anunţate de către prefectul Stelian Dolha în cadrul unei şedinţe la Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu directorii unităţilor de învăţământ.

„Astăzi, pe municipiul Bistriţa avem 2,10 la mia de locuitori. Avem deja câteva comune, Şieu-Măgheruş şi Nuşeni, cu incidenţă peste 4. Acolo deja intrăm cu restricţii speciale, de weekend, deja de vineri, sâmbătă şi duminică. Lucrurile se complică”, a spus prefectul.

În aceste două comune, unde incidenţa cazurilor de COVID-19 este de 4,21 la mia de locuitori, respectiv 4,28 la mie, plus în comuna Galaţii Bistriţei, unde incidenţa este de 3,2 la mie, nu pot fi organizate nici nunţi, botezuri sau alte evenimente private.

Cum s-a ajuns şa carantină de noapte?

„Atmosfera e destul de sumbră, având în vedere restricţiile pe care urmează să le avem, în sensul că lumea abia în momentele acestea începe să conştientizeze într-adevăr cât de mult contează măsurile de prevenţie şi, din păcate, destul de târziu.

Cum am ajuns la 20 de cazuri? În principal, din cauza evenimentelor private, adică nunţi, botezuri, cununii, plus câţiva şoferi de TIR care au venit acasă şi erau infectaţi. Am avut şi un deces dintre cei care au fost bolnavi, o persoană mai vârstnică. A fost îmbolnăvit de fiul lui, şofer pe TIR, care a venit acasă şi i-a îmbolnăvit pe ambii părinţi”, a spus primarul comunei Şieu-Măgheruş, Sorin Mititean.