Sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide. Acestea pot provoca creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor. În anumite zone, există riscul depășirii cotelor de atenție.
Printre râurile vizate se numără Desnăţui și afluenții săi, în județele Mehedinți și Dolj. De asemenea, este vizat și râul Jiu, pe sectorul aval de confluența cu Motru, inclusiv afluenții de dreapta aferenți acestui tronson.
De asemenea, sunt sub atenție afluenții râului Olt din aval de confluența cu Olteț, râul Călmățui și râul Vedea, în special în zone din Argeș, Olt și Teleorman. În aceste regiuni pot apărea creșteri rapide ale apelor.
Cum trebuie să se pregătească locuitorii din zonele aflate sub avertizare
Reprezentanții INHGA îi îndeamnă pe locuitorii din județele vizate să fie extrem de precauți în perioada următoare. Aceștia recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenționare, unde există risc de creșteri rapide ale nivelului.
Mai mult, oamenii sunt sfătuiți să nu traverseze zonele inundate și să ia măsuri din timp pentru a-și proteja locuințele și bunurile.
Totodată, este esențial ca populația să respecte toate indicațiile transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență. Aceste măsuri pot contribui la reducerea riscurilor și la limitarea efectelor negative provocate de fenomenele hidrologice anunțate.