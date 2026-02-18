Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor ( ) a emis miercuri o avertizare Cod galben de inundaţii. Aceasta intră în vigoare imediat și rămâne valabilă până joi după-amiaza.

Specialiștii avertizează că mai multe râuri din cinci judeţe sunt vizate, existând risc de creşteri rapide ale nivelului apei.

Ce râuri sunt vizate de avertizarea hidrologilor

avertizează că, în intervalul 18 februarie, ora 11:00 – 19 februarie, ora 16:00, sunt posibile fenomene periculoase pe mai multe cursuri de apă.