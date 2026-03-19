Scrisoare dură trimisă de mai mulți lideri europeni pentru șefii de la Bruxelles: „Politicile UE amenință industria și locurile de muncă!”. Nicușor Dan, printre semnatarii documentului

B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian A
19 mart. 2026, 14:05
Cuprins
  Avertisment pentru Bruxelles: „Nu jucați cu viitorul Europei!"
  Tranziția verde: utopie scumpă sau criză reală?

În scrisoarea semnată de mai mulți șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, Antonio Costa și Ursula von der Leyen sunt criticați pentru încăpățânarea privind tranziția verde și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Distrugeți industria și suntem în criză, le transmit liderii din statele UE, printre care și președintele Nicușor Dan, șefilor de la Bruxelles.

Avertisment pentru Bruxelles: „Nu jucați cu viitorul Europei!”

Documentul, trimis pe 18 martie 2026 de lideri din mai multe state membre, atrage atenția că actualul cadru privind tranziția verde pune presiune majoră pe industriile europene, în contextul creșterii prețurilor la energie și al inflației.

Semnatarii susțin că traiectoria actuală a Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii până în 2034 este „prea abruptă și prea ambițioasă” și avertizează că eliminarea treptată a certificatelor gratuite, combinată cu costurile ridicate ale energiei, poate deveni un risc existențial pentru sectoare industriale strategice din Europa.

„De la adoptarea Pactului Verde, contextul global s-a schimbat semnificativ. Prețurile la energie au crescut puternic, inflația a făcut investițiile necesare tranziției și mai costisitoare, iar soluțiile actuale de decarbonizare nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a fi sustenabile economic pentru industriile greu de decarbonizat.

Astăzi constatăm că traiectoria prevăzută de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abruptă și prea ambițioasă. În combinație cu prețurile ridicate la energie și eliminarea treptată a alocărilor gratuite în cadrul ETS, actualul cadru a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene. Aceasta este o lecție învățată.”, scriu semnatarii documentului, printre care și președintele Nicușor Dan.

Tranziția verde: utopie scumpă sau criză reală?

Scrisoarea solicită revizuirea urgentă a ETS, inclusiv extinderea alocărilor gratuite după 2034 și o eliminare graduală mai lină din 2028. Liderii statelor UE cer ca propunerea legislativă să fie prezentată de Bruxelles până la sfârșitul lunii mai, nu amânată „până în vară”, avertizând că întârzierea ar fi un dezastru pentru Europa.

„Considerăm necesară o revizuire aprofundată a ETS, menită să atenueze impactul asupra prețurilor la electricitate și să reducă riscul volatilității prețului carbonului, inclusiv prin extinderea alocărilor gratuite din ETS 1 după 2034.

De asemenea, este esențială o eliminare treptată mai lină a acestor alocări începând cu 2028, pentru a evita o povară excesivă asupra industriei în această perioadă de tranziție. Salutăm faptul că acest principiu este reflectat și în acordul privind ținta climatică pentru 2040.

Timpul este esențial; prin urmare, propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui amânată până în vară. În urma discuțiilor noastre viitoare din cadrul Consiliului European din martie, revizuirea ETS 1 ar trebui prezentată cel târziu până la sfârșitul lunii mai.

Contăm pe dumneavoastră și pe serviciile dumneavoastră pentru a lucra împreună în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru Europa.”, transmit semnatarii documentului trimis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Scrisoarea a fost semnată de:

Cancelarul federal al Austriei
Christian Stocker

Prim-ministrul Republicii Croația
Andrej Plenković

Prim-ministrul Republicii Elene
Kyriakos Mitsotakis

Președinta Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene
Giorgia Meloni

Președintele României
Nicușor Dan

Prim-ministrul Bulgariei
Andrey Gurov

Prim-ministrul Republicii Cehe
Andrej Babiš

Prim-ministrul Ungariei
Viktor Orbán

Prim-ministrul Poloniei
Donald Tusk

Prim-ministrul Slovaciei
Robert Fico

Tags:
Ultima oră
14:24 - Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului: „De aici pornesc toate acele lucruri rele”. Ce a pățit Noah (FOTO)
14:23 - Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, prăznuiți pe 19 martie. Sacrificiul care i-a făcut nemuritori
14:02 - Rămâi fără loc de muncă, dar nu fără bani. Cum funcționează asigurarea de șomaj și cât poți încasa
13:53 - Cristian Andrei, ieșire nervoasă într-o emisiune: „Pentru cine faci tu asta? Uită-te la mine!”. De ce s-a supărat
13:34 - Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
13:19 - Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
13:10 - Motorina va rămâne scumpă pe tot parcursul anului 2026. Președintele AEI: „Chiar dacă războiul s-ar opri și prețul țițeiului ar scădea, creșterea de la pompă nu se va opri”
13:08 - Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
12:49 - Isărescu: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni”
12:42 - Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”