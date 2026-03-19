Scrisoare dură trimisă de mai mulți lideri europeni pentru șefii de la Bruxelles: „Politicile UE amenință industria și locurile de muncă!”. Nicușor Dan, printre semnatarii documentului

În scrisoarea semnată de mai mulți șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, Antonio Costa și Ursula von der Leyen sunt criticați pentru încăpățânarea privind tranziția verde și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Distrugeți industria și suntem în criză, le transmit liderii din statele UE, printre care și președintele Nicușor Dan, șefilor de la Bruxelles.

Avertisment pentru Bruxelles: „Nu jucați cu viitorul Europei!”

Documentul, trimis pe 18 martie 2026 de lideri din mai multe state membre, atrage atenția că actualul cadru privind tranziția verde pune presiune majoră pe industriile europene, în contextul creșterii prețurilor la energie și al inflației.

Semnatarii susțin că traiectoria actuală a Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii până în 2034 este „prea abruptă și prea ambițioasă” și avertizează că eliminarea treptată a certificatelor gratuite, combinată cu costurile ridicate ale energiei, poate deveni un risc existențial pentru sectoare industriale strategice din Europa.

„De la adoptarea Pactului Verde, contextul global s-a schimbat semnificativ. Prețurile la energie au crescut puternic, inflația a făcut investițiile necesare tranziției și mai costisitoare, iar soluțiile actuale de decarbonizare nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a fi sustenabile economic pentru industriile greu de decarbonizat.

Astăzi constatăm că traiectoria prevăzută de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abruptă și prea ambițioasă. În combinație cu prețurile ridicate la energie și eliminarea treptată a alocărilor gratuite în cadrul ETS, actualul cadru a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene. Aceasta este o lecție învățată.”, scriu semnatarii documentului, printre care și președintele .

Tranziția verde: utopie scumpă sau criză reală?

Scrisoarea solicită revizuirea urgentă a ETS, inclusiv extinderea alocărilor gratuite după 2034 și o eliminare graduală mai lină din 2028. Liderii statelor UE cer ca propunerea legislativă să fie prezentată de Bruxelles până la sfârșitul lunii mai, nu amânată „până în vară”, avertizând că întârzierea ar fi un dezastru pentru Europa.

„Considerăm necesară o revizuire aprofundată a ETS, menită să atenueze impactul asupra prețurilor la electricitate și să reducă riscul volatilității prețului carbonului, inclusiv prin extinderea alocărilor gratuite din ETS 1 după 2034.

De asemenea, este esențială o eliminare treptată mai lină a acestor alocări începând cu 2028, pentru a evita o povară excesivă asupra industriei în această perioadă de tranziție. Salutăm faptul că acest principiu este reflectat și în acordul privind ținta climatică pentru 2040.

Timpul este esențial; prin urmare, propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui amânată până în vară. În urma discuțiilor noastre viitoare din cadrul Consiliului European din martie, revizuirea ETS 1 ar trebui prezentată cel târziu până la sfârșitul lunii mai.

Contăm pe dumneavoastră și pe serviciile dumneavoastră pentru a lucra împreună în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru Europa.”, transmit semnatarii documentului trimis președintei Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Scrisoarea a fost semnată de:

Cancelarul federal al Austriei

Christian Stocker

Prim-ministrul Republicii Croația

Andrej Plenković

Prim-ministrul Republicii Elene

Kyriakos Mitsotakis

Președinta Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Giorgia Meloni

Președintele României

Nicușor Dan

Prim-ministrul Bulgariei

Andrey Gurov

Prim-ministrul Republicii Cehe

Andrej Babiš

Prim-ministrul Ungariei

Viktor Orbán

Prim-ministrul Poloniei

Donald Tusk

Prim-ministrul Slovaciei

Robert Fico