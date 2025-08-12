Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”

Un român aflat în vacanță în a devenit protagonistul unei postări virale pe pagina de Facebook „Forum Grecia”, după ce și-a încuiat, din greșeală, cheia în portbagaj. Incidentul s-a petrecut în localitatea Kerkini, la aproximativ 40 de kilometri de vama .

Cuprins:

Ce-a pățit un român aflat în vacanță în Grecia

Ce sfaturi i-au dat românii

Ce-a pățit un român aflat în vacanță în Grecia

Bărbatul, aflat împreună cu familia, a descris situația într-un mesaj care a adunat peste 3.000 de reacții și sute de comentarii, menționând cu umor că este „cu o nevastă care îl înjură de 4 ore, fără să respire”.

Românul a cerut ajutor celor care călătoreau din București spre Grecia, și i-a rugat să îi aducă cheia de rezervă.

„Help!

Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-alea de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte. Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo… și cum mașina era locked… când l-am închis, mi-am stricat vacanța. Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă… Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata… cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire… Dau bere!”, este postarea bărbatului, potrivit .

Ce sfaturi i-au dat românii

Comunitatea online s-a mobilizat rapid, oferindu-i atât soluții practice, cât și replici amuzante:

„Postați și pe Forum Lefkada și Doamne Ajută :))) Că altfel nu știu ce va face soția.”

„Sincer? Divorțează! Repede! Cât mai poți! Până ajunge cheia de rezervă!”

„Nu care cumva să divorțezi, că pui pe alții în pericol… rezistă… rezistă…” „Sparge un geam, o deschizi, intri prin interior în portbagaj, iei cheia, îți faci treaba și mâine cauți un service să îți pună geamul (sparge geamul mare de la portiera spate, se găsește mult mai ușor decât cele mici). Succes!”

„Cere ajutor la ChatGPT. El îți va spune cum să deschizi geamul.”

„Spargeam 2 geamuri decât să stau 4 ore să mă urle.”

„A pățit-o și al meu soț chiar înainte de a pleca în concediu, a fost mai norocos, eram încă acasă, dar de partea cu înjurăturile nu a scăpat nici el.”

„Dacă ai pe spate geamuri fără acționare electrică, caută o bandă adezivă lată la hotel sau în zonă, și cauți pe net cum se deschide geamul trăgând în jos banda.”

„Mă bucur să văd că românii sar în ajutor și că nu caută explicații ciudate pentru situația dată. Adică… n-am văzut să fie de vină Nicușor sau Bolojan, ceea ce e foarte bine. Sper că ai rezolvat situația! Concediu plăcut!”

Într-un final, cineva din Brașov i-a sărit în ajutor ca să îi aducă cheia de rezervă la locația indicată.

„În seara asta plecăm noi spre Lefkada din Brașov în jurul orei 21:00, am fi pe centura Bucureștiului. Mâine dimineață ne putem întâlni”, i-a scris cineva pe .