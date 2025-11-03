Caz șocant în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare. Echipajele de salvare au intervenit rapid, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. a fost rănit grav, după ce s-ar fi împușcat în timp ce era live pe o rețea de socializare. Polițiștii au intervenit rapid, iar victima, care prezenta semne vitale, a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

Când s-a produs incidentul din Roman

Incidentul s-a produs astăzi, 3 noiembrie 2025, pe strada Martir Cloșca. Bărbatul a recurs la gestul dramatic în jurul orei 16.30, în timp ce transmitea live pe o .

În ce stare a fost găsit bărbatul care s-a împușcat în timpului live-ului

Când a ajuns la fața locului, echipajul SMURD – Terapie Intensivă Mobilă a găsit victima având o plagă prin împușcătură în zona capului. În ciuda gravității leziunii suferite, bărbatul în vârstă de 74 de ani era conștient. Ajuns la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a fost intubat și ventilat mecanic, iar mai apoi, transferat la , în stare gravă.

„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat reprezentanții unității medicale din Roman, potrivit Monitorul de Roman.

Momentan, nu se cunosc motivele care l-au determinat pe bărbat să încerce să-și ia viața. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc incidentul, în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cine a sesizat autoritățile cu privire la bărbatul care s-a împușcat în timpului live-ului

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost alertați de un utilizator care se uita la live, în momentul în care bărbatul de 74 de ani a decis să își curme viața. Internautul le-a explicat autoritățile că, în timpul transmisiunii de pe o platformă de socializare, a văzut o persoană care părea să se fi împușcat.