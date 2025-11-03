Când a ajuns la fața locului, echipajul SMURD – Terapie Intensivă Mobilă a găsit victima având o plagă prin împușcătură în zona capului. În ciuda gravității leziunii suferite, bărbatul în vârstă de 74 de ani era conștient. Ajuns la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a fost intubat și ventilat mecanic, iar mai apoi, transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în stare gravă.
„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat reprezentanții unității medicale din Roman, potrivit Monitorul de Roman.
Momentan, nu se cunosc motivele care l-au determinat pe bărbat să încerce să-și ia viața. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc incidentul, în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost alertați de un utilizator care se uita la live, în momentul în care bărbatul de 74 de ani a decis să își curme viața. Internautul le-a explicat autoritățile că, în timpul transmisiunii de pe o platformă de socializare, a văzut o persoană care părea să se fi împușcat.