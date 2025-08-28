Un grup de pe Facebook cu zeci de mii de membri, unde erau distribuite fotografii intime ale femeilor fără consimțământul acestora, a fost închis după o anchetă a autorităților italiene.

Cazul a generat un val de manifestări și a readus în discuție fenomenul online dedicate exploatării sexuale.

Cuprins:

Cum funcționa grupul „Mia Moglie”

Reacția Meta și planurile administratorilor

Cum a ieșit la iveală cazul

Cum funcționa grupul „Mia Moglie”

Pagina de Facebook „Mia Moglie” a fost înființată în 2019 și a strâns aproape 32.000 de membri, majoritatea fiind . Acolo erau postate sute de mii de fotografii, de la imagini de cuplu la scene sexuale, multe dintre ele fiind încărcate fără consimțământul femeilor.

Poliția Poștală din Italia a confirmat că „infracțiunile variază de la defăimare la difuzarea de materiale intime fără consimțământ”, menționând că a primit peste 2.000 de plângeri.

Barbara Strappato, adjunct al direcției din Roma, a spus: „Recunosc că nu am mai văzut niciodată astfel de fraze îngrijorătoare într-un grup de socializare. Biroul nostru a lucrat 24 de ore (pe zi) pentru a bloca pagina. Am primit mai mult de o mie de raportări în doar câteva ore. Ce s-a întâmplat este foarte grav”, relatează .

Reacția Meta și planurile administratorilor

Meta a anunțat că a închis definitiv pagina pe 20 august din cauza încălcării politicilor legate de exploatarea sexuală. „Nu permitem conținut care amenință sau promovează violența sexuală, abuzul sexual sau exploatarea sexuală pe platformele noastre”, a declarat compania.

Cu toate acestea, înainte de a bloca grupul, administratorii au postat un mesaj: „*Am creat un nou grup privat și sigur. La revedere și la naiba cu moralistii*”, conform anchetatorilor, citați de sursa menționată.

Cum a ieșit la iveală cazul

Cazul a fost descoperit după ce scriitoarea și activista feministă Carolina Capria a publicat capturi de ecran cu grupul și a făcut o plângere la Poliția Poștală.

Ea a menționat că „există zeci de grupuri unde oamenii schimbă fotografii cu femei (soții, iubite, surori, cumnate, străine)”, declarând că fenomenul este mult mai extins decât pare.