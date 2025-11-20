Ieri dimineață, 18 noiembrie, Poliția de Stat din Italia a arestat o româncă, acuzată că a furat de la un om de afaceri.

Câți bani ar fi furat femeia româncă

Totul a început când omul de afaceri a depus o plângere penală împotriva româncei care îl ajuta la curățenie în casă. Bărbatul a susținut că, frecvent, îi dispar sume de bani din locuința din Ancona. Ca urmare a plângerii, polițiștii italieni au demarat o anchetă care a dus la arestarea femeii în cauză.

Aceasta ar fi fost prinsă în flagrant în timp ce fura peste 5.000 de euro din casa antreprenorului. Victima, care conduce numeroase afaceri, își aducea câștigurile sub formă de numerar acasă și îi depozita într-o geantă, într-un dulap, potrivit .

De ceva timp, bărbatul observase că, sistematic, îi dispăreau sume de bani din locuință. În total, pe parcursul anului în cursacesta ar fi pierdut peste 100.000 de euro. Circumstanțele în care s-a întâmplat ca banii să dispară l-au făcut pe omul de afaceri să se gândească că menajera era responsabilă pentru incidente.

Ce au găsit polițiștii la locuința româncei

Marți dimineață, ziua în care femeia s-a dus la apartamentul antreprenorului pentru serviciul său obișnuit de curățenie, personalul Poliției de Stat a pregătit o operațiune, cu scopul de a o prinde pe femeie în fapt. Asta s-a și întâmplat.

Imediat ce românca a părăsit apartamentul, mai mulți detectivi au început să o urmărească prin oraș. Odată ce omul de afaceri au confirmat că o sumă de bani dispăruse din nou, femeia a fost arestată în Piazza Ugo Bassi. O percheziție personală inițială a găsit-o în posesia a sumei de bani tocmai furate din .

O percheziție la locuința româncei din Ancona a dus la descoperirea și confiscarea a încă 75.000 de euro în numerar, despre care se crede că face parte din întreaga sumă furată de la omul de afaceri de-a lungul timpului.

Femeia a fost plasată în arest la domiciliu.