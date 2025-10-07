B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”

Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”

07 oct. 2025, 17:26
Româncă găsită moartă într-un cort, în Belgia. Dezvăluirile cutremurătoare ale prietenilor săi: „Nu a vrut să-i implice pe alții în suferința ei”
Sursă foto: Freepik/ @frimufilms
Cuprins
  1. Ce au spus persoanele care au cunoscut-o pe Cristina
  2. Cu ce probleme se confrunta românca găsită moartă

O româncă de 49 de ani a fost găsită moartă în cortul său, într-un parc din Antwerpen, Belgia. Potrivit unei publicații neerlandeze, Cristina nu avea un adăpost, trăind pe străzile orașului. Era mama a doi copii, pe care i-a lăsat în România la plecarea sa în străinătate.

Ce au spus persoanele care au cunoscut-o pe Cristina

Nu se știau prea multe despre trecutul Cristinei, cu toate astea, o bună parte din cei care au interacționat cu ea au descris-o ca o persoană bună, într-o constantă luptă cu traumele din perioadele anterioare ale vieții.

„Cristina era cea mai minunată femeie pe care am cunoscut-o”, a declarat Lauren, asistenta ei socială.

„Adânc ascunse în inima ei, își păstra demonii pe care îi purta din trecut. Cu toate acestea, în anii în care am cunoscut-o, nu s-a plâns niciodată, nu a cerut nimic și nu a vrut sau nu a putut să-i implice pe alții în suferința ei”.

„Știam că din anumite motive era profund traumatizată și că această traumă îi domina zilele și nopțile”, a spus Niek Everts, de la o organizație care ajută persoanele fără adăpost.

Prietenii și asistenții sociali au marcat momentul tragic printr-o ceremonie funerară, la Biserica Sfânta Inimă a lui Iisus.

Cu ce probleme se confrunta românca găsită moartă

Din cauza traumelor din trecut, Cristina suferea de psihoze și uneori începea să strige, aparent, fără vreun motiv. Conștientă de starea sa, prefera să doarmă în cort, afară, pentru a nu-i deranja pe alții.

„Pentru că autoritățile nu-i permiteau să rămână în cort, îl demonta în fiecare dimineață și îl monta din nou seara”, a explicat Niek. „În acest fel, încerca să fie invizibilă, deși pentru ceilalți oameni ai străzii rămânea mereu vizibilă”.

Corpul neînsuflețit al româncei a fost descoperit pe 9 septembrie de o patrulă de poliție. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții sale.

