România a devenit destinație city-break. Timișoara atrage turiștii ca un magnet

România a înregistrat, în ultimii an, o dezvoltare a turismului de tip city-break, drept pentru care sute de străini ajung zilnic în orașe precum București, Brașov, Timișoara sau Cluj-Napoca. Străinii sunt atrași de istorie, gastronomie, dar și de prețurile mai mici decât cele cu care sunt obișnuiți.

Sârbii descoperă Timișoara

un magnet pentru turiștii doritori de city-break, în special pentru cei cu vârstele cuprinse între 35 și 50 de ani. Cei mai mulți care ajung în orașul de pe Bega sunt sârbii, fiind 40% din totalul turiștilor cazați în oraș, la egalitate cu românii, conform

Grupurile de sârb se pot vedea în zona centrului istoric. Pentru ei, occidental, cu prețuri balcanice, iar pentru a ajunge aici ei parcurg un drum de 5-6 ore.

„Eu azi am avut 170 de turişti. Tot timpul e plin de sârbi şi sârbii iubesc Timişoara, se simt ca şi acasă aici, sunt multe grupuri care vin dimineaţa şi stau până târziu dar la fel de mulţi, vin şi agenţiile şi stau şi 2-3 zile”, a spus un ghid turistic.

Timișoara, văzută în ochii turiștilor

Turiștii sunt minunați de orașul de pe Bega care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani.

„Am fost foarte plăcut surpinsă, cred că am fost acum vreo 10 ani şi am fost puţin dezamagită de imaginea Timişoarei şi acum am zis că s-a făcut foarte mult, foarte frumoasă”, a spus un turist.

„Eu nu am mai fost de 35 de ani în Timişoara, şi absolut complet s-a schimbat deja putem să spunem că suntem foarte aproape de Europa de Vest”, a declarat altul.

Timișoara este atractivă și pentru asiatici. Pentru o noapte de cazare la un hotel de 3 stele, turiștii plătesc minim 300 de lei, iar la 4 stele prețurile sunt cuprinse între 500 și 600 de lei.