România rămâne, din nefericire, țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe victime în accidente rutiere. Datele oficiale europene arată o situație alarmantă pentru din țara noastră. Anul trecut s-au înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, o cifră constant ridicată.

Raportul Comisiei Europene arată că România este urmată de Bulgaria, cu 74 de decese la un milion de locuitori. În total, în 2024, aproape 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. La polul opus, Suedia și Danemarca au avut cele mai puține victime: 20 și, respectiv, 24 de decese la un milion.

De ce România rămâne, din nefericire, cea mai periculoasă țară din UE la capitolul accidente rutiere

Tragediile de pe șoselele românești continuă să alarmeze autoritățile, în ciuda eforturilor constante pentru îmbunătățirea siguranței rutiere naționale. Cazul recent al femeii de 35 de ani și al copilului a stârnit indignare publică.

Datele oficiale arată că, în primele nouă luni ale anului, s-au produs 2.939 de accidente grave în România. Aceste evenimente au dus la moartea a 940 de persoane și la rănirea gravă a altor 2.352 de participanți la trafic. Șeful Direcției de Poliție Rutieră, afirmă că, deși România este încă pe primul loc, siguranța rutieră s-a îmbunătățit față de anii anteriori, potrivit digi24.ro.

El explică faptul că, în 2017 și 2018, numărul deceselor era chiar mai mare, atingând 98 la un milion. Totuși, statisticile recente confirmă că țara noastră rămâne cea mai periculoasă din Uniunea Europeană pentru participanții la trafic.

Ce măsuri sunt luate pentru reducerea numărului de accidente rutiere

Comisarul-șef Bogdan Oproiu a declarat că numărul persoanelor decedate în accidente a scăzut cu aproximativ 13% față de anul precedent. El a explicat că principalele cauze rămân viteza excesivă, indisciplina pietonală și neacordarea priorității de trecere vehiculelor în trafic.

Viteza neadaptată condițiilor de drum provoacă cele mai multe accidente grave, reprezentând 15% din totalul incidentelor rutiere raportate. Indisciplina pietonală contribuie cu 14%, iar neacordarea priorității reprezintă aproximativ 10% din accidentele grave produse pe șosele.

Comisarul-șef a mai subliniat că educația rutieră reprezintă un factor esențial pentru reducerea acestor tragedii și schimbarea mentalităților participanților.

a lansat programul „Siguranță în trafic”, care include instalarea de radare fixe și modernizarea infrastructurii rutiere. Acest proiect își propune nu doar reducerea numărului de accidente, ci și facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale moderne.

„Revenind la partea tehnică, dorim integrăm în sistemul e-Sigur inclusiv dispozitivele de monitorizare a traficului din dotarea administrațiilor locale. Acest proiect este în transparență. În această perioadă, primim propuneri de la societatea civilă, de la participanți la trafic de îmbunătățire a proiectului. Propunerile care ajung la Poliția Română sunt analizate și dorim să iasă un proiect foarte bine adaptat condițiilor actuale”, a mai precizat Oproiu.