România, penultima în topul UE privind vaccinarea anti-COVID-19: Sub 30% din populație a fost imunizată. Malta e pe primul loc în clasament, cu 88% (VIDEO)

Campania de vaccinare anti-COVID-19 bate pasul pe loc în România, deși valul 4 pandemic bate la ușă, iar medicii se pregătesc deja de scenariul dramatic al secțiilor ATI pline. O nouă analiză a ratei de imunizare în statele Uniunii Europene reconfirmă cât de rău ne poziționăm. România și Bulgaria se află la coada clasamentului. Țările UE aflate în topul vaccinării sunt Malta, Belgia, Spania și Portugalia, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

România și Bulgaria, la coada clasamentului privind vaccinarea anti-COVID-19 în UE

Malta ocupă prima poziție în topul vaccinării în UE. 88% din populația acestei țări a fost complet imunizată anti-COVID până la data de 4 august, iar 91% a primit cel puțin o doză. Urmează Belgia cu o imunizare completă de 61%, Spania cu 60 de procente și Portugalia cu 59%.

Clasamentul este continuat de Danemarca, Irlanda, Italia și Germania.

România se află pe penultimul loc al clasamentului, cu sub 30%, urmată de Bulgaria cu cel mai mic procent de persoane vaccinate din UE – sub 20 de procente.

Cifrele au fost anunțate de publicația britanică The Guardian și au fost stabilite pe baza datelor raportate de guverne și de serviciile de sănătate colectate de Our World in Data.

Jurnaliștii britanici notează că primele șase state UE au reușit să întreacă Regatul Unit în ceea ce privește campania de vaccinare.

Datele oficiale, prezentate de CNCAV, arată că în România au fost vaccinate anticoronavirus 5.064.877 de persoane, din care 4.920.323 au schema completă. În ultima zi au fost vaccinate 10.126, din care 6.666 cu prima doză.