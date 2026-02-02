B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere

România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere

Selen Osmanoglu
02 feb. 2026, 12:31
România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere
Accident
Cuprins
  1. Accidentele grave scad, dar altele iau locul
  2. Majoritatea accidentelor sunt gestionate de asigurări
  3. CSR face apel la responsabilizare
  4. Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere

Cu toate că accidentele grave scad în rândul tinerilor, România continuă să fie pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea rutieră. Datele oficiale arată că riscul se mută către șoferii de vârstă medie și înaintată, iar incidentele ușoare cresc constant.

Accidentele grave scad, dar altele iau locul

Conform Buletinului Siguranței Rutiere, România a înregistrat anul trecut 77 de decese rutiere la un milion de locuitori, aproape dublu față de media UE. Datele Ministerului Afacerilor Interne arată că, în perioada 2015-2024, accidentele grave în rândul tinerilor (0-24 ani) și al persoanelor între 25-44 de ani s-au redus la jumătate, scrie Adevărul.

Totuși, accidentelor ușoare li se acordă mai puțină atenție, iar acestea cresc semnificativ. În rândul șoferilor peste 65 de ani, incidentele ușoare s-au dublat, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024. Categoria 45-64 de ani a înregistrat creșteri de la 7.036 la peste 10.355 de cazuri.

Majoritatea accidentelor sunt gestionate de asigurări

Fenomenul real este însă mult mai mare, pentru că multe accidente sunt soluționate direct de companiile de asigurări, prin constatări amiabile.

Numai în primele nouă luni ale anului trecut au fost achitate peste 360.000 de dosare de daună în baza polițelor RCA, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior. Acest lucru arată că frecvența incidentelor rutiere rămâne ridicată.

CSR face apel la responsabilizare

„Scăderea accidentelor grave este un semn bun, dar problema siguranței rutiere este departe de a fi rezolvată. De aceea, CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră face un apel public și invită instituțiile, companiile și societatea civilă să se implice în acțiunile din cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere”, spun reprezentanții CSR.

Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere

Proiectul inițiat de CSR oferă cadrul necesar pentru cooperare inter-instituțională și promovarea măsurilor de prevenție, educație și responsabilizare în trafic.

Coaliția urmărește ca până în 2030 România să nu mai fie „Țara accidentului la minut”, dezvoltând politici publice și implicând cât mai mulți parteneri pentru reducerea semnificativă a accidentelor.

