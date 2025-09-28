B1 Inregistrari!
Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 10:04
Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în Ucraina
  2. Ce spune ministrul ucrainean de externe
  3. Alte regiuni atacate
  4. Ce a făcut Polonia

Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac aerian masiv, cu drone și rachete, asupra mai multor orașe ucrainene. Kievul a raportat cel puțin trei morți.

Ce s-a întâmplat în Ucraina

Kievul a fost bombardat cu drone și rachete în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cel puțin trei persoane au fost ucise și aproximativ 10 rănite în oraș, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a Kievului, pe Telegram.

Una dintre persoanele decedate ar fi o fetiță de 12 ani. Încă nu a fost confirmat oficial acest aspect, a mărturisit șeful administrației militare.

Ce spune ministrul ucrainean de externe

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a lansat un atac aerian „masiv”, cu sute de rachete și drone.

El a mai spus că acest atac este dovada faptului că sunt necesare niște sancțiuni mai punitive împotriva Rusiei, conform Reuters.

„Putin trebuie să simtă pericolul continuării acestui război – personal pentru el, buzunarele prietenilor săi, economia și regimul său”, a postat el pe X. „Asta îl poate face să oprească acest război fără sens”, a adăugat.

Alte regiuni atacate

Kievul nu a fost singura țintă a atacului Rusiei. Mai multe alte regiuni au fost lovite și au raportat cel puțin 16 persoane rănite, inclusiv trei copii, în orașul Zaporojie din sudul țării.

De asemenea, mai multe clădiri au fost avariate și au luat foc în Zaporojie, conform imaginilor postate pe canalele de socializare din zonă.

Ce a făcut Polonia

În urma atacului, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că un incendiu a izbucnit la un spital cardiologic de stat.

Unii locuitori au fugit în stațiile de metrou pentru siguranță și au dormit pe paturi improvizate sau pe șezlonguri urmărind evenimentele pe telefoanele lor.

Mai mult, Polonia a închis spațiul aerian în apropierea a două dintre orașele sale din sud-est, iar forțele sale aeriene au trimis avioane ca răspuns.

