Românii au motive de bucurie! creează minivacanțe perfecte pentru relaxare. În lunile aprilie, mai și iunie, calendarul sărbătorilor legale se aliniază cu weekendurile. Astfel, atât angajații, cât și elevii au ocazia să se bucure de pauze prelungite. Paștele ortodox, Ziua Muncii și Rusaliile sunt momentele-cheie ale acestei perioade. Ele transformă finalurile de săptămână în ocazii perfecte pentru odihnă sau mici escapade.

Când începe prima minivacanță din primăvara lui 2026

Luna aprilie marchează prima pauză importantă din această primăvară, odată cu apropierea sărbătorilor pascale. Elevii și profesorii vor intra în vacanța de primăvară începând cu 4 aprilie. Ultima zi de cursuri înainte de această pauză va fi 3 aprilie, conform calendarului anului școlar 2026. Pentru mulți dintre ei, perioada va însemna câteva zile de relaxare și timp petrecut alături de familie.

În același timp, și angajații vor avea parte de zile libere legale. Potrivit Codului Muncii, , precum și prima și a doua zi de Paște sunt declarate zile nelucrătoare. În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie. Astfel, majoritatea salariaților vor beneficia de o minivacanță de patru zile consecutive, de vineri până luni inclusiv.

Ce libere aduce Ziua Muncii în acest an

Luna mai începe cu o nouă ocazie de relaxare pentru români. Ziua Muncii, sărbătorită anual pe 1 mai, aduce și în 2026 câteva zile libere. De această dată, sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, pentru majoritatea angajaților se formează un weekend prelungit de trei zile consecutive.

Această perioadă devine un prilej ideal pentru odihnă sau mici escapade de primăvară. Mulți români aleg să plece în excursii scurte sau să petreacă timp în aer liber. În mod tradițional, minivacanța de 1 Mai este una dintre cele mai populare din an. mai caldă și zilele mai lungi contribuie la atmosfera de vacanță și la dorința de a ieși din rutină.

Care sunt zilele libere aduse de Rusalii la începutul verii

Luna iunie continuă seria minivacanțelor din această perioadă a anului. , una dintre marile sărbători creștine, aduc două zile nelucrătoare pentru angajați. Sărbătoarea este celebrată la 50 de zile după Paște și marchează un nou moment de pauză în calendar.

În 2026, prima zi de Rusalii va fi pe 31 mai, într-o zi de duminică. A doua zi de sărbătoare va fi luni, pe 1 iunie. Pentru angajații cu program obișnuit de lucru, această zi va fi liberă. Astfel, începutul verii vine cu un nou weekend prelungit, care poate fi folosit pentru odihnă, plimbări sau mici escapade.