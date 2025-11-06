B1 Inregistrari!
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)

Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)

Ana Beatrice
06 nov. 2025, 12:39
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - ingridrussu
Românii din Germania descoperă adesea că gesturile obișnuite de acasă pot aduce amenzi serioase. Chiar și mirosul apetisant al unui grătar, plăcut acasă, poate provoca plângeri și sancțiuni. Un gest banal de weekend se poate transforma ușor într-o problemă legală, dacă aroma ajunge la vecinii sensibili.

Ce reguli neobișnuite îi pun în încurcătură pe români din Germania

Germania se remarcă prin ordine și disciplină, însă unele reguli îi surprind pe românii obișnuiți cu un stil de viață mai liber. O tânără stabilită acolo a devenit virală pe TikTok, povestind cu umor experiențele sale cu aceste legi neobișnuite. Clipul ei a strâns reacții de la români care s-au lovit de aceleași reguli stricte și uneori surprinzătoare.

@ingridrussu Legi în Germania #romaniingermania #ingridrussu #moldoveniidingermania #viataingermania #germany ♬ sunet original – Ingrid Germany🇩🇪

Pentru mulți români stabiliți în Germania, unele reguli par de neînțeles și uneori chiar amuzante, dar trebuie respectate strict. Dormitul în mașină mai mult de o noapte poate aduce amendă, la fel și lăsarea copilului să facă nevoile în parc.

Chiar și folosirea unui furtun care stropește vecinii sau purtarea unei măști de carnaval în afara sezonului pot fi sancționate. În plus, autoritățile cer înregistrarea oricărei păsări din gospodărie, chiar dacă este vorba doar de o singură găină.

De asemenea, românii au decoperit că liniștea și ordinea sunt reguli sacre, aplicate cu maximă strictețe. Între orele 13:00 și 15:00, zgomotele din apartamente sunt interzise, pentru a menține calmul și odihna de după prânz.

Chiar și mirosul de grătar care se răspândește la vecini poate fi motiv de amendă dacă este considerat deranjant. În unele sate, dansurile de Paște sunt interzise, iar greșita sortare a gunoiului aduce sancțiuni costisitoare și avertismente oficiale.

Ce au reacționat internauții la videoclipul româncei

Comentariile românilor la videoclipul tinerei sunt pline de uimire, ironie și umor amar față de rigiditatea legilor germane. Unii menționează amenzi uriașe pentru oprirea fără benzină pe autostradă sau pentru uciderea unei albine ori viespi.

Alții consideră ciudat că nu poți dormi în mașină, în timp ce oameni fără adăpost pot dormi liniștiți pe stradă. Mulți compară situația cu România, spunând că acolo viața e mai amuzantă, iar legile sunt tratate cu mai multă lejeritate.

