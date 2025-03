Picnic cu slănină, brânză de oaie și ceapă, pe plajă în Filipine: „Poți scoate clujeanul din Ardeal, dar nu scoți nici în Filipine Ardealul din clujeni!”

Mai mulți au plecat în în . Acolo s-au pozat în timp ce mâncau slănină și brânză de oaie, aduse tocmai de acasă, din România. Ei au pus imaginile pe rețelele de socializare. Acestea au stârnit o mulțime de reacții, scrie .

Picnic în Filipine

Grupul de clujeni plecat în vacanță, la aproape 10.000 de kilometri depărtare de casă, nu a uitat de mâncarea românească.

Aceștia au plecat din România cu slănină, brânză de oaie și ceapă, pe care le-au mâncat pe plajă, în Filipine.

După ce au imortalizat momentul, ei au postat imaginile pe rețelele de socializare, însoțite de un mesaj.

„Poți scoate clujeanul din Ardeal, dar nu scoți nici în Filipine Ardealul din clujeni! După atâta rișcaș și pești, ni s-a făcut poftă de slănină cu brânză de oaie (chiar nu am văzut deloc brânză pe aici) și ceapă. Dar prevăzători cum suntem, am luat câte o mostră de acasa și am savurat-o la malul Pacificului! Călătoriți și fiți mândri că sunteți ardeleni (maramureșeni, moldoveni, olteni, bănățeni, munteni)/ români, oriunde ați merge!”, a scris unul dintre români.