Mihaela a explicat cât de bună este crema tartinabilă de alune cu din comerț, de fapt, și care ar fi cantitatea potrivită pentru consum. Iată ce a spus medicul nutriționist!

Ce conține crema și care este porția recomandată

Acest produs din comerț conține cantități semnificative de zahăr, ulei de palmier și alune. Este extrem de caloric, iar porția recomandată, conform Mihaelei Bilic, este de doar 15 grame, echivalentul unei lingurițe.

Ingredientele menționate pe ambalaj sunt următoarele:

56% zahăr, adică aproximativ 225 de grame în întreg borcanul;

30% ulei de palmier, ceea ce înseamnă 120 ml;

doar 15% alune de pădure, adică circa 60 g;

restul ingredientelor includ cacao, lapte praf (cu 6 g proteine la 100 g) și altele.

Ce spune Mihaela Bilic

„O știți cu toții, nu-i așa? Merge bine cu clătite sau cu înghețată. Nu o să-i spun numele. Se numește, așa ca generic, cremă tartinabilă de alune cu ciocolată”, a început să explice Mihaela Bilic, medic nutriționist, într-un videoclip postat pe pagina personală de Facebook.

„Deci, dragii mei, asta este ea și astea sunt ingredientele. Zahăr, ulei de palmier și alune. Ok, mai avem și un pic de cacao ca să obținem culoarea asta. Mai avem și niște lapte praf: 6 grame de proteine la 100. Caloriile sunt exact ca în ciocolată: 550 de calorii suta de grame. Și ce să vezi? Cât credeți că este porția corectă din acest tartinabil concentrat? Ei bine, porția corectă înseamnă 15 grame”, a mai spus Mihaela Bilic.

„Producătorii au făcut și un borcanel din acesta delicat și simpatic. Nu, ăsta nu este porția corectă. Acest borcanel, cât îl vedeți de mic, are 30 grame, deci în el sunt două porții. Așa că, vreți sau nu vreți să acceptați, porția corectă din tartinabila de alune cu ciocolată este o linguriță, 15 grame, 80 de calorii și aici avem două porții”, a adăugat medicul nutriționist, Bilic.

