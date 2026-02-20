B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ce amenzi au primit operatorii de salubrizare din Capitală pentru modul în care au gestionat deszăpezirea

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 08:55
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Cum au fost amendați operatorii de salubrizare
  2. Operatorii de salubritate, verificați în continuare

Operatorii de salubrizare din Capitală au primit amenzi în valoare totală de 425.000 de lei pentru modul în care au gestionat deszăpezirea, după codul roșu de zilele trecute. Poliția Locală a Municipiului București va continua să verifice modul în care aceștia și Sectoarele își fac treaba, a transmis Ciprian Ciucu, primarul general.

Cum au fost amendați operatorii de salubrizare

„Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire operatorii de salubritate ai Sectoarelor Municipiului București.

Polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nerespectarea regulamentului privind obligațiile efectuării serviciului de iarnă.

Astfel, s-au aplicat următoarele sancțiuni:
• Sectorul 1 – 12 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 60.000 lei
• Sectorul 2 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei;
• Sectorul 3 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;
• Sectorul 4 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;
• Sectorul 5 – 13 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 65.000 lei;
• Sectorul 6 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei”, a transmis primarul general, pe Facebook.

Ciprian Ciucu a ținut apoi să precizeze că Primăria Generală nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare, această responsabilitate fiind exclusiv a Sectoarelor. În schimb, ea are atribuții de control, „pe care le-am exercitat”. Sesizările primite sunt redirecționate la Sectoare, iar Primăria Generală verifică doar cum au fost rezolvate acestea.

Operatorii de salubritate, verificați în continuare

„De asemenea, primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate.
Poliția Locală a Municipiului București va continua verificarea modului în care operatorii de salubritate și Sectoarele își fac treaba”, a mai transmis primarul general, Ciprian Ciucu.

