Autoritățile din Ucraina au raportat peste 400 de atacuri în Zaporojie. Zeci clădiri au fost avariate

Autoritățile din Ucraina au raportat peste 400 de atacuri în Zaporojie. Zeci clădiri au fost avariate

23 aug. 2025, 13:48
Sursă foto: Hepta - Ukrinform/dpa

Sute de atacuri rusești au fost raportate în Zaporojie și alte regiuni din Ucraina. Acțiunile militare au produs pagube materiale și au dus la rănirea mai multor persoane.

 

Cuprins:

  1. Câte atacuri rusești au fost înregistrate
  2. Câți civili au fost răniți în timpul atacurilor rusești

 

Câte atacuri rusești au fost înregistrate

Autorităţile ucrainene au raportat 448 de atacuri rusești împotriva a 17 aşezări din regiunea Zaporojie, dar și a altor regiuni din țară. În urma acțiunilor militare din Zaporojie, autoritățiile au fost înștiințate cu privire la 37 de distrugeri de apartamente, case, clădiri agricole şi infrastructură, a transmis şefului administraţiei militare din Zaporojie, Ivan Fedorov, într-o postare pe Telegram.

Câți civili au fost răniți în timpul atacurilor rusești

Vineri, în regiunea Herson, 16 civili au fost răniţi ca urmare a agresiunilor rusești, a transmis administraţia militară din regiune. Ruşii au atacat infrastructuri critice și cartiere rezidenţiale din regiune, iar în urma acțiunilor lor au fost avariate 11 case, o conductă de petrol, un garaj şi mai multe maşini, relatează Știrile ProTV.

Peste noapte, atacuri cu drone au avut și în orașele Konotip şi Kramatorsk, din regiunea Doneţk. Aceseta s-au soldat cu rănirea a trei persoane, au relatat oficiali militari pe Facebook.

