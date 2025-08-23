Sute de atacuri rusești au fost raportate în Zaporojie și alte regiuni din Ucraina. Acțiunile militare au produs pagube materiale și au dus la rănirea mai multor persoane.

Cuprins:

Câte atacuri rusești au fost înregistrate Câți civili au fost răniți în timpul atacurilor rusești

Autorităţile ucrainene au raportat 448 de atacuri rusești împotriva a 17 aşezări din regiunea Zaporojie, dar și a altor regiuni din țară. În urma acțiunilor militare din Zaporojie, autoritățiile au fost înștiințate cu privire la 37 de distrugeri de apartamente, case, clădiri agricole şi infrastructură, a transmis şefului administraţiei militare din , Ivan Fedorov, într-o postare pe .

Vineri, în regiunea Herson, 16 civili au fost răniţi ca urmare a agresiunilor rusești, a transmis administraţia militară din regiune. Ruşii au atacat infrastructuri critice și cartiere rezidenţiale din regiune, iar în urma acțiunilor lor au fost avariate 11 case, o conductă de petrol, un garaj şi mai multe maşini, relatează .

Peste noapte, atacuri cu drone au avut și în orașele Konotip şi Kramatorsk, din regiunea Doneţk. Aceseta s-au soldat cu rănirea a trei persoane, au relatat oficiali militari pe Facebook.