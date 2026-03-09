B1 Inregistrari!
Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă

Selen Osmanoglu
09 mart. 2026, 12:16
Cuprins
  1. Modificarea legislației ruse
  2. Recrutarea de luptători străini
  3. Pierderile și mobilizarea

Președintele Vladimir Putin a semnat o lege care împiedică extrădarea către alte state a străinilor care au servit prin contract în armata rusă sau în alte unități militare, indiferent dacă sunt judecați sau au sentințe de executat în străinătate. Măsura vine într-un context de pierderi masive pe câmpul de luptă în războiul cu Ucraina.

Modificarea legislației ruse

Proiectul de lege a fost introdus de guvernul rus în noiembrie 2025 și adoptat de Duma de Stat în februarie 2026. Modificarea Codului de procedură penală prevede că cetățenii străini care servesc sau au servit în Forțele Armate ale Rusiei și au participat la operațiuni de luptă nu pot fi extrădați pentru acuzații penale sau pentru executarea unor pedepse în alte state, scrie Adevărul.

Legea este văzută ca o protecție pentru străinii recrutați de Rusia, care luptă pe frontul din Ucraina și care ar putea fi urmăriți penal în țările lor de origine.

Recrutarea de luptători străini

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat la Conferința de Securitate de la München că Rusia depinde tot mai mult de soldați străini, pe măsură ce pierderile de pe front depășesc numărul de noi recruți locali.

Potrivit lui Healey, Rusia recrutează persoane din India, Nepal, Cuba și Nigeria, iar aproximativ 17.000 de soldați nord-coreeni ar fi implicați în conflict. Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că Rusia pierde între 7.000 și 8.000 de soldați pe săptămână în războiul împotriva Ucrainei.

Pierderile și mobilizarea

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a estimat că Ucraina își propune să provoace până la 50.000 de pierderi lunare armatei ruse, ceea ce ar putea forța Kremlinul să ia în calcul o nouă mobilizare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia ar fi pierdut aproximativ 30.000 de soldați în luna ianuarie.

Noile măsuri legislative ale Rusiei par să fie o reacție la aceste pierderi, pentru a proteja cetățenii străini care luptă în cadrul armatei ruse și a menține efectivele pe front.

