S-a aflat de ce a fost cărată șampania cu excavatorul, pe un șantier din Mamaia

S-a aflat ce se află în spatele imaginilor din Mamaia, cu un excavator încărcat cu șampanie, care a creat, zilele trecute, o adevărată isterie.

S-a aflat totul despre imaginile cu șampania cărată cu escavatorul

Un şantier, unde se ridică un mega complex imobiliar cu 15 etaje, ar fi fost transformat în loc de petrecere, iar lopata, canciocul, roaba sau excavatorul au fost folosite la servit.

Cristian Panait, dezvoltatorul conceptului exclusivist, a vorbit, pentru , despre imaginile care au făcut înconjurul internetului, și a dorit să facă unele precizări.

Acesta a ținut să precizeze că nu este nicio fiță, nici opulență, a vrut doar să contureze ideea că viața merge mai departe, în ciuda vremurilor pe care le trăim.

„A apărut în presă ideea că ”țara arde și babele se piaptănă”, că ne apropiem de o criză iar noi cărăm șampania cu excavatorul. Nu e vorba de asta, nu promovăm luxul, încercăm să promovăm oamenilor ideea că viața merge mai departe, indiferent de criză, de război. Trebuie să ne vedem de treburile noastre, să muncim, să facem ce știm mai bine. Fiind șantier am folosit ce aveam în șantier. Avem un excavator, am umplut cuva cu gheață și băuturi și am folosit roabele. 9,27 A fost efectiv un lucru practic, nu de opulență”, a declarat Cristian Panait.