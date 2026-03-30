S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)

Adrian A
30 mart. 2026, 11:58
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă, circ la Parchetul General
  2. Procurorii vor să știe dacă Șoșoacă are discernământ

Diana Șoșoacă a ajuns în fața procurorilor pentru a afla decizia privind o expertiză psihiatrică la care ar trebui să fie supusă europarlamentara SOS România. Și ca la orice apariție publică a Dianei Șoșoacă, și la Parchetul General totul s-a transformat în circ. 

Diana Șoșoacă, circ la Parchetul General

Europarlamentara a fost așteptată la Parchetul General de un grup de susținători, iar înainte de a intra să se întâlnească cu procurorii, Șoșoacă a declanșat un adevărat scandal în fața instituției, îndemnând oamenii să strige „rușine să vă fie” și „criminalii”.

Bineînțeles că nu a lipsit discursul Dianei Șoșoacă.

„S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituţiile sovietice: psihiatria punitivă, reminiscenţa acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. Singurii care trebuie să se ducă să facă o expertiză psihiatrică: în primul rând Nicușor Dan, imbecilul suprem.

Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică, tot Parchetul ăsta General plin de trădători, inculţi şi incompetenţi, care primesc ordine politice, trebuie să meargă, nu să-şi facă o expertiză, ci să fie internaţi pentru tratament psihiatric.

Dacă tot vor sovietism, păi atunci să le dăm. Duceţi-vă voi la psihiatrie, înainte să le cereţi altora.”, a strigat Şoşoacă în fața zecilor de susţinători, veniţi cu steaguri şi pancarte la Parchetul General.

Procurorii vor să știe dacă Șoșoacă are discernământ

Anchetatorii vor să vadă dacă Diana Șoșoacă are discernământ, în contextul în care e acuzată de 11 infracțiuni și de negarea Holocaustului.

Diana Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de alte patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, europarlamentara SOS România este acuzată de promovarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor antisemite și de încă o infracțiune de negare, contestare, aprobare, justificarea sau minimalizarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia. Acestor acuzații li se mai adaugă și una de ultraj.

