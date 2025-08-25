B1 Inregistrari!
Eveniment » O masă de aer rece a adus temperaturi de până la minus 2 grade în România. Ce spun meteorologii despre fenomen

O masă de aer rece a adus temperaturi de până la minus 2 grade în România. Ce spun meteorologii despre fenomen

B1.ro
25 aug. 2025, 18:54
O masă de aer rece a adus temperaturi de până la minus 2 grade în România. Ce spun meteorologii despre fenomen

Deși suntem încă în august, noaptea de duminică le-a adus românilor temperaturi caracteristice iernii. În unele zone, s-au înregistrat valori chiar și sub 0 grade, obligându-i pe oameni să-și scoată hainele groase din dulapuri.

Cuprins:

  1. Unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi
  2. Când se va încălzi vremea

Unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi

Un val de frig traversează România, iar ca urmare a acestui fenomen, noaptea trecută, mai multe stații meteo din țară au înregistrat recorduri de temperaturi scăzute pentru luna august. În Miercurea Ciuc, termometrele au indicat -1,7 grade Celsius, aproape de recordul absolut din august 1980, de -1,9 grade. În același timp, în mai multe depresiuni din estul Transilvaniei, valorile au coborât până la limita înghețului.

Ninsoarea și-a făcut apariția în Munții Rodnei, la aproape 1.000 de metri altitudine, unde erau -2 grade Celsius la prânz. Și în Munții Retezat a nins, acolo unde dimineață, termometrele au indicat valori de 0 grade.

Când se va încălzi vremea

Metereologii au precizat că scăderea bruscă a temperaturilor a fost cauzată de o masă de aer rece, care a adus valori foarte scăzute chiar și în zona litoralului, de doar 16–17 grade Celsius. Frigul va continua și mâine, dar de la jumătatea săptămânii, vremea se încălzește. În zonele de câmpie sunt așteptate, din nou, temperaturi de 30 de grade Celsius, potrivit Știrile ProTV.

