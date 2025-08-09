Flick Domnul Rimă a luat un prânz în Mamaia Sat și și-a cumpărat mici, printre altele. Dincolo de prețurile mari, a fost șocat să afle că trebuie să plătească separat pentru muștar.

„Apropo de mesajul de mai devreme, să vă spun și părerea mea. Pe mine, sincer, nu mă intrigă prețurile pe care le-ați văzut acolo. Într-o oarecare măsură e normal să fie mai , că na, ești la mare, e în vacanță, sezonul e scurt, nu intru în detalii. Observația mea e că de când mă știu, atunci când mănânc mici, 2, 3, 5, când comand de undeva, pac, apasă pe un din ăla dintr-o găleată de-aia uriașă de 30 de lei toată găleata și-ți pune 2, scuipături de muștar. Aici, când e vorba de muștar, uitați aici! Și acum vine întrebarea. Vi se pare normal să fie 4 lei? Nu știu. Repet, întreb. Poate greșesc, dar eu cred că atunci când îți iei mici, o felie de pâine și o de aia de muștar ar trebui incluse. Deci nu e vorba de 4 lei, 8 lei, 30 de lei”, a susținut Flick, pe Instagram, potrivit

El a publicat și o fotografie cu bonul primit, în care se vede că a dat 4 lei pe muștar. Pentru un prânz cu 2 mici, tochitură, murături, jumări, mămăliguță, frigărui de pui și o plăcintă, Flick a achitat 235,30 lei.

Acesta a mai afirmat că poate găsi o explicație pentru de pe litoral, dar taxarea în plus pe muștar i s-a părut prea mult.

„Când ești în vacanță, banii nu mai au aceeași valoare. E vorba de principiu. Eu așa știam, că muștarul vine cu micii. E ciudat când îți iei toate produsele, te duci până nu știu unde, te pui la masă, te apuci să mănânci și când vrei să-l bagi micul, n-ai în ce să-l bagi. Și îți dai seama că nu ți-au pus muștar, trebuie să te întorci să mai stai odată la coadă. Mă rog, e vorba de principiu. Voi cum știați sau cum mâncați mici?”, a mai susținut Flick Domnul Rimă.