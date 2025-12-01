România începe luna decembrie cu o vreme neobișnuit de caldă, care contrastează puternic cu valorile climatologice normale pentru această perioadă. Șefa ANM, Elena Mateescu, anunță temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, împreună cu un deficit de precipitații și vânt intens. Zonele sudice, în special Muntenia, vor resimți cel mai puternic această încălzire timpurie.

Cum va arăta debutul de decembrie în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ), valorile termice din primele zile ale lunii vor fi mult peste media specifică sezonului.

„Urmează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru un debut de lună decembrie în țara noastră și, așa cum arată și estimările pentru prima lună din iarna 2025–2026, cel puțin până la jumătatea lunii decembrie este posibil să consemnăm, în medie, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Asta înseamnă, de pildă, că în perioada care urmează vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu.

Ea a subliniat că în sudul extrem s-au înregistrat deja 11-12 grade, iar în București 9 grade, o tendință care se va menține cel puțin până la finalul primei decade a lunii. „Totuși, nu excludem să mai apară precipitații slabe, sub formă de ploaie sau burniță, în următoarele zile, în zonele mai joase de relief, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.700 m, să continue precipitațiile sub formă de lapoviță și ”, a completat Mateescu.

Ce se întâmplă la munte și cum va fi vântul

La altitudini mari, stratul de zăpadă se apropie de 140 cm, iar temperaturile scad până la -5 grade Celsius. Elena Mateescu a atras atenția asupra intensificărilor vântului, care ar putea ajunge la 30-45 km/h chiar și în București. „De altfel, acolo (la altitudini mari – n.red.) este și cel mai frig: la vârfuri, la această oră, se înregistrează temperaturi negative, spre -5 grade Celsius, precum și cel mai consistent strat de zăpadă, de 137 cm. Vântul va putea fi prezent cu rafale cuprinse între 30 și 45 km/h, inclusiv în Capitală. Deși vremea va fi închisă, temperaturile de 9–10 grade din perioada următoare semnifică o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a precizat Mateescu, potrivit capital.ro.

Cum va evolua vremea în Muntenia și sudul țării

În Muntenia, intervalul de prognoză va începe cu valori apropiate de mediile climatologice și o vreme închisă, dar temperaturile vor crește treptat în următoarele patru zile. Maximele vor urca de la 9-11 grade la 10-14 grade, iar minimele de la 0-2 grade spre 6-8 grade, menținând tendința generală de încălzire a începutului de iarnă.

Astfel, debutul lunii aduce o combinație de temperaturi neobișnuit de ridicate și episoade izolate de precipitații, cu diferențe semnificative între zonele joase și munte.