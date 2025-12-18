B1 Inregistrari!
Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert

Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert

B1.ro
18 dec. 2025, 23:59
Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
Prăjitura Albă ca Zăpada, gustul Crăciunului în familie.
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru prăjitura Albă ca Zăpada
  2. Cum se prepară prăjitura Albă ca Zăpada

Pentru cei mai mulți români, nu este masă de Crăciun fără prăjitura Alba ca Zăpada. Acum, că a venit rândul generațiilor mai tinere să organizeze evenimentele festive, este bine să ne readucem aminte cum se prepară acest desert tradițional, de-a dreptul delicios. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru prăjitura Albă ca Zăpada

Prăjitura Albă ca Zăpada este desertul care a marcat copilăria multora. Și, deși pare un preparat pe care doar mama poate să îl gătească, în realitate, nu este așa greu de pregătit. Nici după ingredientele necesare nu va trebui să alergați mult, căci sunt din cele mai simple, ușor de găsit la aproape orice magazin.

Ingrediente pentru foile de prăjitură: 

  • Zece linguri de lapte;
  • Zece linguri de zahăr;
  • Zece linguri de ulei;
  • Două ouă;
  • O linguriță rasă de amoniac;
  • Un praf de sare;
  • Aproximativ 500 – 550 de grame de făină.

Ingrediente pentru cremă:

  • Un litru de lapte;
  • Opt linguri de făină;
  • Șase linguri de zahăr;
  • Aproximativ 200 de grame de unt;
  • Coaja de la o lămâie;
  • Esență de vanilie;
  • Sucul de la jumătate de lămâie;
  • Fulgi de nucă de cocos.

Cum se prepară prăjitura Albă ca Zăpada

Prepararea prăjiturii începe cu alutul pentru foi, potrivit Bucătăraș.ro. Iar pentru asta, este nevoie să amestecați într-un bol încăpător zahărul, ouăle, uleiul și laptele, totul cu ajutorul unui tel. Ulterior, se adaugă și sarea și amoniacul dizolvat în puțină zeamă de lămâie. La final, se adaugă făina și se amestecă bine până ce compoziația se transformă într-un aluat. Se va lăsa timp de 30 de minute, apoi se va împărți în 3 bucăți egale și se va întinde sub forma unor foi.

Pentru coacere, este nevoie ca fiecare foaie din aluat să fie întinsă pe o tavă întoarsă cu fundul în sus și băgată la cuptor timp de 15 minute.

Cât timp se gătește aluatul, este momentul oportun să pregătiți crema pentru prăjitură. Iar pentru asta, aveți nevoie de o oală în care veți amesteca puțină făină, zahăr, coajă de lămâie și puțin lapte. Restul laptelui se va turna treptat, astfel încât să se încorporeze tot. Urmează ca oala să fie pusă pe foc, iar în timp compoziția se gătește, este important să continuați să amestecați pentru a obține o cremă suficient de groasă.

După ce crema a ajuns la consistența dorită, se ia oala de pe foc și se adaugă esența de vanilie și sucul de lămâie. Se va acoperi vasul unde se află crema până când aceasta se va răci. După aceea, se adaugă și untul la temperatura camerei și se amestecă din nou, de data aceasta cu ajutorul unui mixer.

La final, tapetați o tavă cu foaie de copt și începeți să asamblați prăjitura. Asta presupune ca peste fiecare foaie din aluat să fie pus un strat generos de cremă. Procesul se repetă până la epuizarea tuturor foilor din aluat. Ultimul strat al prăjiturii ar trebui să fie de cremă, peste care se presară fulgii de nucă de cocos.

După asamblarea prăjiturii, aceasta se înfășoară cu o foaie de copt. Pentru păstrarea formei, peste prăjitură se va așeza un tocător greu, de preferat de lemn. Prăjitura se va băga la frigider, acolo unde va rămâne peste noapte.

