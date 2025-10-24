B1 Inregistrari!
Salariul surprinzător al administratorului de bloc. Cât se plătește în România pentru un imobil cu 10-20 de apartamente

Salariul surprinzător al administratorului de bloc. Cât se plătește în România pentru un imobil cu 10-20 de apartamente

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 22:16
Salariul surprinzător al administratorului de bloc. Cât se plătește în România pentru un imobil cu 10-20 de apartamente
Sursa Foto: Pixabay
Salariul administratorului este suportat lunar de toți locatarii, indiferent de mărimea apartamentului sau de numărul camerelor deținute. Acesta reprezintă o cheltuială comună, trecută pe lista de întreținere, și asigură buna funcționare a întregului bloc. Administratorul are un rol esențial în gestionarea imobilului, ocupându-se de evidența cheltuielilor, întreținerea sistemelor și comunicarea cu furnizorii. Află cum se calculează această sumă, ce factori o influențează și ce atribuții trebuie să îndeplinească un administrator eficient.

Ce responsabilități are administratorul de bloc

Pe lista lunară de întreținere sunt incluse mai multe cheltuieli esențiale, iar printre acestea se numără și salariul administratorului de bloc. Rolul acestuia este de a menține imobilul într-o stare optimă, asigurând un mediu sigur, curat și funcțional pentru toți locatarii.

Se ocupă de supravegherea accesului în imobil, asigurându-se că doar persoanele autorizate pot intra prin sisteme de securitate moderne. De asemenea, el monitorizează constant instalațiile de iluminat, încălzire și apă, intervenind prompt atunci când apar defecțiuni sau nereguli tehnice.

Pe lângă atribuțiile tehnice, administratorul gestionează evidența financiară a blocului, urmărind încasările și cheltuielile comune pentru o bună transparență. Tot el se asigură că fiecare proprietar își achită întreținerea la timp, contribuind astfel la buna funcționare a comunității de locatari.

Care este salariul administratorului

Venitul administratorului diferă în funcție de numărul locuințelor din bloc, de experiența profesională și de forma sa de angajare. Salariul lunar este format din contribuțiile locatarilor, calculate în mod egal, indiferent de suprafața sau numărul camerelor apartamentului.

Potrivit lui Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România, salariul administratorului este considerat o cheltuială comună. „Se repartizează pe criteriile la comun, adică pe cotă-parte indiviză. Pot fi multe alte cheltuieli administrative. Intră tot ce ține de salariile personalului, cheltuieli consumabile, cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu revizii”, a transmis acesta, notează Fanatik.

Câștigurile variază între 2.500 și 3.000 de lei pentru 10-20 de apartamente, iar peste 4.000 pentru blocuri mari.

