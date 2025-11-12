B1 Inregistrari!
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie

12 nov. 2025, 15:00
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Sursa: Freepik
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru salata caldă de cartofi
  3. Cum se prepară salata de cartofi

Obiceiurile de consum ale oamenilor când vine vorba despre mâncare au suferit multe schimbări de-a lungul anilor. Un factor care a contribui este lipsa tot mai acută de timp. Însă, există și preparate care nu necesită multe minute petrecute în bucătărie, dar reușesc să fie gustoase și hrănitoare. Un astfel de exemplu este salata caldă de cartofi. Este delicioasă, extrem de ușor de preparat și necesită doar câteva ingrediente pe care, probabil, deja le ai în bucătărie. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru salata caldă de cartofi

Ingrediente necesare:

  • Cartofi;
  • Un ardei gras roșu;
  • Brânză feta;
  • Pătrunjel;
  • Usturoi;
  • O linguriță de ulei de măsline;
  • Sare, după gust;
  • Piper, după gust;
  • Suc de la o lămâie;
  • Boia dulce;
  • Opțional: fulgi de chilli.

Cum se prepară salata de cartofi

Se începe prin spălarea cartofilor și a ardeiului și așezarea lor pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se adaugă o lingură de ulei de măsline și se amestecă până când fiecare ingredient este bine uns cu ulei. Se reașază legumele pe tavă, astfel încât să nu se suprapună și să se coacă uniform, potrivit unei rețete de pe TikTok. Se bagă în cuptorul preîncălzit la 250°C și se lasă până când încep să capete o crustă.

În timp ce cartofii și ardeii se coc, se prepară dressingul. Într-un borcan mic, se amestecă sucul de lămâie, uleiul de măsline, usturoiul, sarea, piperul, boiaua dulce și, opțional, câțiva fulgi de chilli.

Când legumele sunt gata, se pun într-un castron și se asezonează cu condimentele preferate. Se adaugă și sosul aromat, pătrunjelul proaspăt și brânza feta sfărâmată.

Iar salata noastră este gata. Poate fi servită ca preparat de sine stătător sau ca și garnitură pentru carne la grătar sau pește. Un preparat simplu, plin de savoare și textură, care demonstrează că nu ai nevoie de mult timp pentru a mânca bine.

