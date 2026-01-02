B1 Inregistrari!
Vremea în România, 2 ianuarie 2026. Ninsori viscolite și vizibilitate redusă la munte

Vremea în România, 2 ianuarie 2026. Ninsori viscolite și vizibilitate redusă la munte

02 ian. 2026, 09:30
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Val de căldură neobișnuit în sud și est
  2. Viscol puternic și ninsori în zonele de munte
  3. Precipitații mixte și risc de polei în vest
  4. Vremea în Capitală și împrejurimi

După un început de an marcat de un ger pătrunzător, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pentru astăzi, 2 ianuarie 2026, o schimbare radicală a regimului termic, caracterizată printr-o încălzire semnificativă. Totuși, acest proces vine la pachet cu o intensificare a precipitațiilor și cu rafale puternice de vânt, în special în zonele montane unde iarna continuă să se manifeste cu severitate.

Val de căldură neobișnuit în sud și est

Astăzi, valorile termice vor urca considerabil peste mediile multianuale specifice începutului de an în majoritatea regiunilor. Potrivit ANM, maximele zilei se vor situa în general între 3 și 9 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și estul teritoriului. Această creștere a temperaturilor va fi însoțită de un cer variabil, care se va acoperi treptat de nori în cursul serii, pregătind terenul pentru noi precipitații.

Viscol puternic și ninsori în zonele de munte

La munte, situația rămâne critică, fiind în vigoare avertizări de Cod Portocaliu pentru vânt și viscol. În Carpații Occidentali și Orientali, iar din cursul dimineții și în Carpații Meridionali, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, rafalele pot depăși 100 km/h, viscolind puternic ninsoarea și reducând vizibilitatea semnificativ, în timp ce în Munții Apuseni stratul de zăpadă poate crește cu până la 25 cm.

Precipitații mixte și risc de polei în vest

În jumătatea de nord-vest a țării, cerul va rămâne acoperit, iar aria precipitațiilor se va extinde treptat în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În aceste regiuni se vor semnala precipitații mixte, fiind condiții favorabile pentru formarea poleiului pe carosabil. Cantitățile de apă acumulate local pot atinge 20-30 l/mp, în special în zonele submontane, unde lapovița va alterna cu ninsoarea.

Vremea în Capitală și împrejurimi

Bucureștenii vor resimți din plin procesul de încălzire, maxima zilei ajungând la o valoare neobișnuită de 7-8 grade Celsius. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări ce se vor accentua spre seară și noapte. Vântul va sufla în general slab și moderat, iar temperatura minimă din noaptea următoare se va menține în jurul pragului de îngheț, între -3 și 0 grade Celsius, o diferență majoră față de gerul din prima zi a anului.

