Salvați Copiii România solicită autorităților măsuri urgente pentru interzicerea accesului copiilor sub 13 ani pe rețelele sociale și introducerea unui regim de acces condiționat pentru adolescenții de până la 15 ani, potrivit

Organizația avertizează că sistemele actuale de verificare a vârstei sunt ineficiente și expun minorii la riscuri majore de abuz, exploatare și probleme grave de sănătate mintală.

Propunerile formulate de Salvați Copiii România

Organizația recomandă implementarea unor metode stricte de verificare a identității. Aceasta propune metode precum: date de măsurare sau portofelele digitale, pentru a împiedica minorii să își creeze conturi false. Pentru segmentul de vârstă 13-15 ani, specialiștii propun un sistem de control parental obligatoriu, inspirat din modelul danez. Părinții trebuie să valideze accesul copiilor prin aplicații guvernamentale. Totodată, se cere limitarea timpului petrecut pe platforme la maximum o oră pe zi și sancționarea drastică a companiilor tech care nu respectă aceste norme.

Riscuri de abuz sexual și dependență digitală

Datele colectate în anul 2025 sunt alarmante. Linia de raportare „Ora de Net” a înregistrat peste 53.000 de cazuri de materiale cu abuz sexual asupra copiilor. Studiile arată că marea majoritate a acestor materiale sunt generate chiar de , sub presiune sau manipulare. Pe lângă riscul de exploatare, peste 22% dintre copiii români manifestă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la internet. Utilizarea excesivă este asociată cu anxietatea, depresia și tulburările de somn.

Soluții pentru reducerea accesului la internet

Pe lângă reglementări, strategia propusă include: introducerea educației media în curriculumul școlar pentru a crește nivelul de alfabetizare digitală. În prezent, doar 28% dintre români dețin competențe digitale de bază. Acest lucru îi vulnerabilizează și mai mult pe copii. Salvați Copiii subliniază necesitatea investițiilor în centre comunitare și activități sportive. Astfel, minorii au alternative mai sănătoase pentru cele 50 de ore pe care le petrec, în medie, săptămânal în fața ecranelor.