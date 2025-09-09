Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală

Un bărbat a agresat un , cetățean străin, în timp ce se afla cu mașina într-o intersecție, luni seară, 8 septembrie, în jurul orei 22.00. Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit.

De la ce a pornit totul

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în Sectorul 6 al , în zona intersecţiei Bulevardul Iuliu Maniu – Bulevardul Paul Teodorescu, conform .

„Conflictul a avut loc la intersecția unor străzi din zonă, unde un bărbat de 45 de ani, în urma unor divergențe în trafic, a agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin, aflat în trafic, într-un autovehicul”, a transmis Poliția Capitalei.

Șoferul de 45 de ani s-a plâns că nu ar fi primit prioritate. Conflictul a degenerat rapid și s-a ajuns la agresiune.

Bărbatul l-a lovit pe șoferul din Burundi, i-a lovit și mașina, apoi a mai atacat și un tânăr de 18 ani care se afla în zonă.

Între timp, doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit și au imobilizat agresorul. Ulterior, acesta a fost dus la Secția de Poliție și a fost reținut 24 de ore.

Acum, bărbatul de 45 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.