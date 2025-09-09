B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală

Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 14:13
Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală
Sursa foto: Shutterstock

Un bărbat a agresat un șofer, cetățean străin, în timp ce se afla cu mașina într-o intersecție, luni seară, 8 septembrie, în jurul orei 22.00. Doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • De la ce a pornit totul

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în Sectorul 6 al Capitalei, în zona intersecţiei Bulevardul Iuliu Maniu – Bulevardul Paul Teodorescu, conform Libertatea.

„Conflictul a avut loc la intersecția unor străzi din zonă, unde un bărbat de 45 de ani, în urma unor divergențe în trafic, a agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin, aflat în trafic, într-un autovehicul”, a transmis Poliția Capitalei.

De la ce a pornit totul

Șoferul de 45 de ani s-a plâns că nu ar fi primit prioritate. Conflictul a degenerat rapid și s-a ajuns la agresiune.

Bărbatul l-a lovit pe șoferul din Burundi, i-a lovit și mașina, apoi a mai atacat și un tânăr de 18 ani care se afla în zonă.

Între timp, doi polițiști, aflați în timpul liber, au intervenit și au imobilizat agresorul. Ulterior, acesta a fost dus la Secția de Poliție și a fost reținut 24 de ore.

Acum, bărbatul de 45 de ani este cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
Eveniment
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
Eveniment
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
Eveniment
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
Eveniment
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Eveniment
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Manelistul care a încercat să-și incendieze iubita a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Gheorghiță Sava
Eveniment
Manelistul care a încercat să-și incendieze iubita a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Gheorghiță Sava
Sibiu: Copil de 10 ani, legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă de către tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
Eveniment
Sibiu: Copil de 10 ani, legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă de către tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
Eveniment
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
Eveniment
Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
Eveniment
Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
Ultima oră
15:26 - Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
15:20 - Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
15:18 - Fenechiu: Cu siguranță că Bolojan va demisiona dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
14:55 - Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
14:53 - O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
14:34 - Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
14:31 - Ministrul Florin Manole: Nu se ia în calcul creșterea vârstei de pensionare, nu e niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect (VIDEO)
13:55 - Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
13:45 - Un bulldog francez, colegul de muncă al unui bărbat din China. Câinele adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă bani
13:24 - Badantă româncă în Italia, concediată după o petrecere cu amantul în casa bătrânei de care trebuia să aibă grijă: „Erau amândoi goi, așa cum i-a făcut mama”