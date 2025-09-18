Opinia publică din Franța este zguduită de un scandal uriaș. Un medic generalist din orașul Nantes este acuzat de asupra a 65 de paciente.

Scandal într-un oraș din Franța

care profesează în orașul Nantes, în , este suspectat că ar fi agresat sexual mai multe paciente. Povestea a provocat un uriaș scandal în spațiul public. El a fost audiat de autoritățile judiciare și a fost trimis în judecată, primul termen al procesului fiind progamat pentru 10 decembrie.

Până la pronunțarea unei decizii a instanței care să stabilească dacă este sau nu vinovat, medicului i s-a interzis să mai profeseze. De asemenea, pe parcursul derulării cercetării judiciare, nu are voie să intre în contact cu victimele sale.

Suspectul a contestat acuzațiile. Potrivit unor surse medicale, la curent cu acest caz, citată de publicația Presse Océan, medicul suspect ar fi fost „obsedat” de o procedură care implica verificarea sânilor pacientelor. Totuși, conform experților consultați, în cadrul anchetei, nici una dintre verificările efectuate de medic nu a respectat procedurile medicale specifice pentru astfel de situații.

Publicația Le Figaro care a relatat despre acest caz, susține că medicul ar fi pipăit pe sâni câteva zeci de femei. Acesta folosea ca pretext screeningul pentru prevenirea cancerului la sân. Toate incidentele reclamate s-au petrecut, conform autorităților, în ultimii 30 de ani, iar printre victime sunt femei în vârstă, dar și adolescente.

Cum a fost descoperit cazul medicului

Medicul, acum în vârstă de 67 de ani, care se află în spatele acestui scandal a ajuns în atenția anchetatorilor din întâmplare. El a fost victima unui atac violent în cabinetul în care profesa, în 2024. Autorul agresiunii s-a dovedit a fi iubitul uneia dintre pacientele pe care a pipăit-o.

Poliția franceză, solicitată să intervină l-a reținut pe agresor și l-a sancționat. În acest context, în timpul anchetei, bărbatul le-ar fi spus celor care investigau cazul că a reacționat astfel după ce a aflat că iubita sa era pipăită în mod frecvent de medic. Acesta se folosea, ca pretext, potrivit tânărului, de necesitatea unor investigații medicale pentru prevenirea eventualelor afecțiuni.

În urma acestor declarații, polițiștii au inițiat o altă anchetă pentru a verifica dacă așa stau lucrurile. Cercetările au fost încredințate jandarmeriei din Nantes. În urma verificărilor s-a stabilit că medicul ar fi pipăit astfel, sub pretextul unor controale, un număr de 65 de femei. În urma audierilor acestora, s-a stabilit că medicul nu avea consimțământul pacientelor pentru a efectua aceste controale.

Mai mult autoritățile au constatat că cea mai mare parte din victime aveau vârste sub 25 de ani. Or, din perspectivă medicală, acestea nu se încadrau în profilul femeilor cu risc de cancer de sân.

Un alt scandal cu un anestezist acuzat că-și otrăvea pacienții

Acest scandal vine la câteva zile după un alt caz care a îngrozit opinia publică din Franța. Un medic anestezist, Frederic Pechier, a fost trimis în judecată la Besançon, fiind acuzat că a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit. Anestezistul, care acum riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață ar fi făcut acest lucru între 2008 și 2017, după cum informează The Guardian.

Anestezistul a lucrat două clinici din Besançon, unde autoritățile au descoperit că mai mulți pacienți din categoriile de risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte.

După mai mulți ani de anchetă, procurorii care au instrumentat cazul susțin că medicul ar fi manipulat pungi de anestezie sau perfuzii pentru a provoca urgențe medicale. Apoi, acesta intervenea pentru a-și arăta abilitățile profesionale și pentru a-și discredita colegii de breaslă.

Medicul a negat acuzațiile care i-au fost aduse și a dat vina pe erorile medicale care ar fi fost comise de colegii săi. În cadrul procesului sunt înregistrate peste 150 de părți civile.