Scandalul divorțului continuă. Cu ce îl amenință Diana Șoșoacă pe Silvestru: „Vreau să aduc o lămurire cu privire la divorțul lui, că numele îmi va fi luat”

Scandalul dintre Diana Șoșoacă și soțul ei, Silvestru Șoșoacă, e departe de a se termina. de ea și îi va lua și numele.

Diana Șoșoacă: Un divorț poate dura și 7 ani, exact cât a durat căsătoria

Șefa S.O.S nu se lasă mai prejos și îl amenință pe bărbat că ar putea să îl târască în instanțele judecătorești și 10 ani, ba, mai mult, ar putea rămâne și fără hainele de pe el, informează .

„Vreau să aduc o lămurire cu privire la divorțul lui, că numele îmi va fi luat: un divorț poate dura și 7 ani, exact cât a durat căsătoria, depinde de avocat, poate să-l fac să țină și 10 ani, dar la final să i se ia și hainele pentru mizeriile pe care le face.

Sunt multe dosare de divorț pe care le-am avut în care partea adversă nu a avut șanse și nu pentru că sunt rea, ci pentru că își meritau soarta, la fel ca acest personaj care vrea să intre în politică urcându-se pe numele meu”, a spus Diana Șoșoacă.

„Dacă nu-mi dau demisia din funcţia de senator, vor da filmări intime”

Conflictul dintre cei doi soți s-a transformat într-un scandal monden. Au fost acuzații de infidelitate și suspiciuni legate de fotografii compromițătoare.

De curând, , în cazul în care nu va demisiona din funcție, iar soțul ei a sugerat că o astfel de răzbunare ar putea veni din partea unui presupus amant.

„Procentele Dianei Șoșoacă nu au scăzut în urma scandalului provocat de Serviciile Externe şi Interne. Mi se spune că dacă nu-mi dau demisia din funcţia de senator vor da filmări intime din casa mea când mă spăl, mă aranjez. Mi s-a cerut demisia. Am depus plângere penală împotriva individului. În fiecare zi pentru orice mizerie depun plângeri penale. La Maramureş am primit ameninţări şi hărțuiri din partea celor care au deţinut conducerea Maramureşului. Am venit şi am făcut ordine.