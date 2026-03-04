Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.

După un lung șir de amânări, judecătorii de la Înalta Curte au pronunțat azi o primă decizie în dosarul în care Adrian Chesnoiu a fostr trimis în judecată pentru fapte de corupție comise în calitate de ministrul al Agriculturii.

4 ani de închisoare pentru Adrian Chesnoiu

a stabilit pentru fostul ministru pedepse de câte un an de închisoare pentru patru fapte de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, iar pentru instigare la abuz în serviciu a aplicat 2 ani și 8 luni. După contopire și aplicarea sporului, a rezultat pedeapsa de 4 ani de închisoare.

Pe lângă pedeapsa principală, judecătorii au dispus și interzicerea exercitării dreptului de a fi ales și a dreptului de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani.

De asemenea, fostul ministru are de plătit 50.995 lei, reprezentând cheltuieli salariale efectuate de instituție într-o perioadă indicată în hotărâre, sumă ce urmează să fie actualizată cu inflația și dobânda legală.

Ceilalți inculpați din dosar au primit sentințe de unul sau doi ani de închisoare cu suspendare.

Debutul anchetei: audierea la DNA (iulie 2022)

În iulie 2022, procurorii (DNA) au anunțat începerea urmăririi penale față de Adrian Chesnoiu, la acel moment ministru al Agriculturii și deputat.

Ancheta viza suspiciuni privind intervenții în organizarea unor concursuri de angajare în direcții județene din subordinea Ministerului Agriculturii. Potrivit procurorilor, Chesnoiu ar fi determinat persoane din subordine să îi furnizeze subiectele pentru probele scrise ale unor concursuri, informații care nu erau destinate publicului.

În contextul anchetei, a fost solicitată ridicarea imunității parlamentare, iar Adrian Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru.

Punerea sub acuzare oficială (octombrie 2022)

În toamna anului 2022, DNA a anunțat inculparea oficială a fostului ministru. Acuzațiile formulate au inclus patru infracțiuni de instigare la permiterea accesului la informații nepublice și instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Procurorii au susținut că, în perioada februarie–aprilie 2022, subiectele de concurs ar fi ajuns la candidați „agreați”, iar într-un caz s-ar fi intervenit pentru promovarea unei persoane care nu ar fi obținut punctajul necesar potrivit regulilor legale.

Adrian Chesnoiu, trimis în judecată (decembrie 2022)

La 7 decembrie 2022, DNA a trimis dosarul în judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), instanța competentă să judece cauza având în vedere calitatea de fost membru al Guvernului.

În dosar au fost trimiși în judecată și alți funcționari implicați în organizarea concursurilor.