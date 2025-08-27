Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul

Un tânăr de 23 de ani a decedat după ce a fost împușcat accidental la propria nuntă, în nordul Turciei, informează .

Cuprins:

Cum s-a petrecut incidentul tragic

Un obicei periculos, repetat în mai multe regiuni ale Turciei

Cum s-a petrecut incidentul tragic

Un mire din satul Turpcu, din districtul Șebinkarahisar, și-a pierdut chiar în ziua nunții sale, după ce a fost rănit de gloanțe trase în aer în cadrul așa-numitelor focuri „de bucurie”.

Conform agenției de presă Anadolu, mirele Ali Karaca, în vârstă de 23 de ani, era însoțit de soția sa, Beyzanur Beyazıt, după ceremonia religioasă, când a fost lovit de trase de sora miresei, o femeie de 47 de ani.

Aceasta a fost reținută de autorități, iar în grădina casei ei au fost găsite două pistoale deținute ilegal. Deși victima a fost dusă de urgență la spitalul din Şebinkarahisar, medicii nu au reușit să îi salveze viața.

Un obicei periculos, repetat în mai multe regiuni ale Turciei

Practica de a trage cu arme de foc la nunți este frecvent întâlnită în zona Mării Negre, dar și în alte regiuni din Turcia. Numai săptămâna trecută, în provincia Trabzon, un bărbat a murit și alte două persoane au fost rănite în circumstanțe asemănătoare. Nunta respectivă a fost anulată, iar doi suspecți, printre care un polițist, au fost reținuți.

Astfel de tragedii nu sunt izolate. În 2018, un medic din Konya a murit după ce arma cu care încerca să tragă în aer a explodat accidental în timp ce o verifica. Autoritățile turce au deschis investigații repetate asupra acestor incidente, dar fenomenul continuă să existe.