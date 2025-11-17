B1 Inregistrari!
Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile

Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 08:30
Cuprins
  1. Ce evoluție vor avea prețurile în perioada următoare
  2. Cum a influențat scumpirea prețurilor consumul și piața muncii

Românii se confruntă tot mai greu cu scumpirile din ultimele luni. Prețurile cresc rapid, iar salariile nu reușesc să țină același ritm. În prag de sărbători, oamenii plătesc mai mult pentru coșul obișnuit de cumpărături.

Statisticile Eurostat arată că veniturile românilor rămân printre cele mai mici din Europa, în timp ce prețurile se aliniază celor occidentale.

Ce evoluție vor avea prețurile în perioada următoare

Inflația rămâne aproape de 10%, chiar dacă ultimele date arată o mică încetinire a ritmului. Creșterea prețurilor continuă constant, afectând bugetele familiilor în fiecare lună. Specialiștii estimează că finalul de an nu va aduce o scădere semnificativă a costurilor.

Conform estimărilor BNR, ritmul scumpirilor ar trebui să încetinească în cursul anului viitor, însă revenirea la un nivel redus al inflației va necesita timp. Potrivit aceleiași prognoze, abia în a doua jumătate a lui 2027 este de așteptat ca inflația să coboare sub pragul de 3%.

Creșterea prețurilor a provocat o diminuare vizibilă a consumului la nivel național. Datele europene arată a doua cea mai mare prăbușire a consumului în ultimele douăsprezece luni. Frica de facturi ridicate a împins populația să cumpere doar produse strict necesare.

De asemenea, prețul ridicat al carburanților a redus semnificativ mobilitatea zilnică a multor oameni. Creșterea continuă a facturilor la energie a forțat familiile să își restrângă considerabil cheltuielile lunare.

Numeroase persoane au renunțat la vacanțe și la activități recreative pentru a-și proteja bugetul. În ultimele luni, firme importante din IT și sectorul auto au anunțat valuri de restructurări. Alte firme pregătesc tăieri de personal la începutul anului 2026. În fiecare lună, de la începutul anului, aproximativ o mie de angajați au fost trimiși acasă, notează digi24.ro.

